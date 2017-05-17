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Два гола Глушакова помогли "Спартаку" разгромить "Терек" в матче чемпионата России

Спорт
17 мая, 21:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:0

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© Станислав Красильников/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
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© Станислав Красильников/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" одержал крупную победу над грозненским "Тереком" со счетом 3:0 в домашнем матче 29-го тура чемпионата России.

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"Спартак" установил рекорд РФПЛ по количеству домашних побед за сезон

Голы на 15-й и 19-й минутах встречи забил капитан команды Денис Глушаков, который впервые в сезоне забил два гола в одном матче. Всего в активе полузащитника восемь забитых мячей в сезоне. После второго гола игроки "Спартака" вместе с главным тренером клуба Массимо Каррерой отмечали взятие ворот на поле стадиона. Также забитым мячом отметился Квинси Промес (74).

Данная победа стала 14-й домашней для "Спартака" в сезоне. Таким образом, москвичи установили абсолютный рекорд лиги по этому показателю. Ранее 13 побед в течение одного сезона (30 туров) одерживали "Спартак" (1994) и московский ЦСКА (2013/14). Кроме того, "Спартак" одержал первую крупную победу в чемпионате России при Каррере.

Большой перформанс 

В начале матча болельщики "Спартака" устроили большой перформанс. На центральной трибуне при помощи листков бумаги было выложено слово "Чемпионы". Со стороны фанатских секторов - полотно ромбической формы, изображающее логотип клуба, а также баннер с изображением основателя "Спартака" Андрея Старостина и подписью "Он все видит".

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После этого матча "Спартак" приблизился к рекорду чемпионатов России по количеству набранных очков по итогам 30 туров. Рекорд принадлежит также красно-белым - в 1999 году "Спартак" набрал 72 очка в 30 играх. Для повторения рекорда московскому клубу надо выиграть у тульского "Арсенала" 21 мая в заключительной игре сезона.

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов провел свой 347-й матч в чемпионате России. По этому показателю он обошел известного в прошлом футболиста красно-белых Андрея Тихонова.

"Спартак" досрочно обеспечил себе победу в чемпионате России сезона-2016/17 за три тура до конца первенства после того, как санкт-петербургский "Зенит" 7 мая потерпел поражение от "Терека" (0:1). После матча 29-го тура в активе "Спартака" стало 69 очков, "Терек" с 45 баллами идет шестым.

В заключительном туре "Спартак" 21 мая сыграет в гостях с тульским "Арсеналом", "Терек" в тот же день проведет выездной матч с самарским клубом "Крылья Советов".

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