Два гола Глушакова помогли "Спартаку" разгромить "Терек" в матче чемпионата России

Министр нацбезопасности США посоветовал Трампу расправиться со СМИ подаренной ему саблейМеждународная панорама 17 мая, 22:52
Сорокин: ФИФА положительно оценила систему пропуска на стадион по паспорту болельщикаСпорт 17 мая, 22:38
Михалков снимет современную драмуКультура 17 мая, 22:31
Федун: не получилось поставить празднование чемпионства "Спартака" в организованные рамкиСпорт 17 мая, 22:22
"Спартаку" вручили кубок за победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17Спорт 17 мая, 22:17
Тренер Хави Грасия заявил, что готов до конца отработать свой контракт с "Рубином"Спорт 17 мая, 22:14
Мутко: выход болельщиков клуба-чемпиона на поле - мировая традицияСпорт 17 мая, 22:14
Гончаренко: футболисты ЦСКА приехали в Казань с одной целью - победитьСпорт 17 мая, 22:03
Федун: матч с "Тереком" стал для "Спартака" лучшим в сезонеСпорт 17 мая, 21:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" одержал крупную победу над грозненским "Тереком" со счетом 3:0 в домашнем матче 29-го тура чемпионата России.
Голы на 15-й и 19-й минутах встречи забил капитан команды Денис Глушаков, который впервые в сезоне забил два гола в одном матче. Всего в активе полузащитника восемь забитых мячей в сезоне. После второго гола игроки "Спартака" вместе с главным тренером клуба Массимо Каррерой отмечали взятие ворот на поле стадиона. Также забитым мячом отметился Квинси Промес (74).
Данная победа стала 14-й домашней для "Спартака" в сезоне. Таким образом, москвичи установили абсолютный рекорд лиги по этому показателю. Ранее 13 побед в течение одного сезона (30 туров) одерживали "Спартак" (1994) и московский ЦСКА (2013/14). Кроме того, "Спартак" одержал первую крупную победу в чемпионате России при Каррере.
В начале матча болельщики "Спартака" устроили большой перформанс. На центральной трибуне при помощи листков бумаги было выложено слово "Чемпионы". Со стороны фанатских секторов - полотно ромбической формы, изображающее логотип клуба, а также баннер с изображением основателя "Спартака" Андрея Старостина и подписью "Он все видит".
После этого матча "Спартак" приблизился к рекорду чемпионатов России по количеству набранных очков по итогам 30 туров. Рекорд принадлежит также красно-белым - в 1999 году "Спартак" набрал 72 очка в 30 играх. Для повторения рекорда московскому клубу надо выиграть у тульского "Арсенала" 21 мая в заключительной игре сезона.
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов провел свой 347-й матч в чемпионате России. По этому показателю он обошел известного в прошлом футболиста красно-белых Андрея Тихонова.
"Спартак" досрочно обеспечил себе победу в чемпионате России сезона-2016/17 за три тура до конца первенства после того, как санкт-петербургский "Зенит" 7 мая потерпел поражение от "Терека" (0:1). После матча 29-го тура в активе "Спартака" стало 69 очков, "Терек" с 45 баллами идет шестым.
В заключительном туре "Спартак" 21 мая сыграет в гостях с тульским "Арсеналом", "Терек" в тот же день проведет выездной матч с самарским клубом "Крылья Советов".