ЦСКА победил "Рубин" и сохранил второе место в чемпионате России

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл казанский "Рубин" со счетом 2:0 в гостевом матче 29-го тура чемпионата России по футболу.
Мячи забили Витиньо (72-я минута) и Алан Дзагоев (90). На 49-й минуте встречи с поля был удален полузащитник "Рубина" Мийо Цакташ. ЦСКА сохранил второе место в чемпионате с 59 очками. "Рубин" занимает девятое место с 35 очками.
В параллельном матче "Зенит" на своем поле обыграл "Краснодар" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Артем Дзюба на 12-й минуте. "Зенит" занимает третье место в таблице с 58 очками, "Краснодар" опустился на пятое место (46).
Другой претендент на путевку в Лигу Европы "Ростов" в гостях обыграл махачкалинский "Анжи" со счетом 2:1 и переместился на четвертую строчку (48). В составе ростовчан отличились Сердар Азмун (61) и Дмитрий Полоз (64), у махачкалинцев мяч забил Александр Прудников (79).
Тульский "Арсенал" сыграл дома вничью со счетом 0:0 с пермским "Амкаром". "Арсенал" занимает 15-е место с 25 очками и находится в зоне вылета. "Амкар" располагается на 10-й позиции, имея в активе 35 очков.