Комиссия ISU удовлетворена подготовкой Москвы к чемпионату Европы по фигурному катанию

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Специалисты инспекционной комиссии Международного союза конькобежцев (ISU) удовлетворены подготовкой Москвы к предолимпийскому чемпионату Европы по фигурному катанию, который планируется провести в январе 2018 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"Инспекционная комиссия, состоящая из представителей ISU, а также специалистов Европейского вещательного союза, сегодня завершила свою работу, - сообщил Коган. - Она рассмотрела основные объекты, которые планируется задействовать в ходе проведения чемпионата Европы, мы обсудили все сервисы, которые должны быть предоставлены гостям и участникам турнира. Мы обсудили расписание, а также согласовали телевизионную составляющую. Комиссия дала положительную оценку увиденному".

Проведение чемпионата Европы в Москве официально должно быть утверждено в начале июня на совете ISU. "Тогда же будут назначены и представители организации на предстоящем турнире", - сообщил Коган.

Чемпионат Европы четырежды проходил на территории России - трижды турнир принимал Санкт-Петербург - в 1911, 1970 и 1990 годах. Москва принимала чемпионат Европы только в 1965 году. За последние годы российская столица дважды проводила чемпионаты мира - в 2005 году и 2011-м, когда город проведения турнира был экстренно заменен из-за цунами в Японии.

Турнир планируется провести во Дворце спорта "Мегаспорт" на Ходынке.