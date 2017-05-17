Гончаренко: футболисты ЦСКА приехали в Казань с одной целью - победить

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КАЗАНЬ, 17 мая. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА приехали в Казань на матч 29-го тура чемпионата России с "Рубином" с одной целью - победить. Такое мнение журналистам высказал тренер армейцев ЦСКА Виктор Гончаренко.
Армейцы одержали победу со счетом 2:0 и продолжают занимать второе место в турнирной таблице.
"В первые минуты и весь первый тайм были зажаты, но приехали с одной целью - победить. Тактике с тремя защитниками "Рубина" мы удивились, казанцы раньше не играли по этой схеме", - сказал Гончаренко.
Тренер казанцев Хавьер Грасия назвал многие нарушения, зафиксированные у игроков "Рубина", спорными. "Считаю, что многие зафиксированные нарушения (в пользу ЦСКА) были спорными. Начало матча складывалось неплохо для нас, были хорошие моменты. Но их надо реализовывать, чтобы побеждать в таких встречах", - сказал Грасия.
Полузащитник "Рубина" Янн М'Вила извинился перед болельщиками за игру. "Довольно солидный первый тайм, получил красную карточку. Хотелось бы поблагодарить болельщиков и извиниться, что не показали больше", - поделился он.
Для попадания в Лигу чемпионов ЦСКА достаточно победы в домашней игре с "Анжи" 21 мая. После 29 туров на счету армейцев 59 очков, у идущего третьим "Зенита" - 58.