Мутко: выход болельщиков клуба-чемпиона на поле - мировая традиция

МОСКВА, 17 мая. /Корр ТАСС Максим Алланазаров/. Болельщики "Спартака", вышедшие на футбольное поле после завершения матча "Спартак" - "Терек", поддержали мировую традицию, главное, что все прошло мирно. Такое мнение журналистам высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"Спартак" провел первый домашний матч в статусе чемпиона России. После финального свистка клуб открыл болельщикам нижних секторов трибун B и D, а также верхних секторов всех трибун "Открытие-Арены" доступ на поле для совместного празднования чемпионства команды.

"Это мировая традиция, когда болельщики бегут на поле. Делегаты ФИФА не будут против, - сказал Мутко. - Организация конечно чуть-чуть бы не помешала, но это дело техники. Все мирно, без жертв, это самое главное".

"Я поздравил Леонида Федуна (владельца клуба - прим. ТАСС), он много сделал для клуба. Они столько лет к этому шли, можно было сорваться, бросить, но он продолжил. Все сложилось хорошо для него. Концовка чемпионата будет интересной, надеюсь, что это поднимет интерес к нашему футболу", - добавил он.

"Спартак" досрочно стал чемпионом 7 мая, после того как "Зенит" в Санкт-Петербурге уступил "Тереку". Красно-белые стали чемпионами России в 10-й раз.