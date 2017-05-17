Мутко: выход болельщиков клуба-чемпиона на поле - мировая традиция

Министр нацбезопасности США посоветовал Трампу расправиться со СМИ подаренной ему саблейМеждународная панорама 17 мая, 22:52
Сорокин: ФИФА положительно оценила систему пропуска на стадион по паспорту болельщикаСпорт 17 мая, 22:38
Михалков снимет современную драмуКультура 17 мая, 22:31
Федун: не получилось поставить празднование чемпионства "Спартака" в организованные рамкиСпорт 17 мая, 22:22
"Спартаку" вручили кубок за победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17Спорт 17 мая, 22:17
Тренер Хави Грасия заявил, что готов до конца отработать свой контракт с "Рубином"Спорт 17 мая, 22:14
Мутко: выход болельщиков клуба-чемпиона на поле - мировая традицияСпорт 17 мая, 22:14
Гончаренко: футболисты ЦСКА приехали в Казань с одной целью - победитьСпорт 17 мая, 22:03
Федун: матч с "Тереком" стал для "Спартака" лучшим в сезонеСпорт 17 мая, 21:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 мая. /Корр ТАСС Максим Алланазаров/. Болельщики "Спартака", вышедшие на футбольное поле после завершения матча "Спартак" - "Терек", поддержали мировую традицию, главное, что все прошло мирно. Такое мнение журналистам высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
"Спартак" провел первый домашний матч в статусе чемпиона России. После финального свистка клуб открыл болельщикам нижних секторов трибун B и D, а также верхних секторов всех трибун "Открытие-Арены" доступ на поле для совместного празднования чемпионства команды.
"Это мировая традиция, когда болельщики бегут на поле. Делегаты ФИФА не будут против, - сказал Мутко. - Организация конечно чуть-чуть бы не помешала, но это дело техники. Все мирно, без жертв, это самое главное".
"Я поздравил Леонида Федуна (владельца клуба - прим. ТАСС), он много сделал для клуба. Они столько лет к этому шли, можно было сорваться, бросить, но он продолжил. Все сложилось хорошо для него. Концовка чемпионата будет интересной, надеюсь, что это поднимет интерес к нашему футболу", - добавил он.
"Спартак" досрочно стал чемпионом 7 мая, после того как "Зенит" в Санкт-Петербурге уступил "Тереку". Красно-белые стали чемпионами России в 10-й раз.