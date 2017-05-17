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Тренер Хави Грасия заявил, что готов до конца отработать свой контракт с "Рубином"

Спорт
17 мая, 22:14 UTC+3 КАЗАНЬ /Корр. ТАСС, Олег Павленко

Испанец возглавил "Рубин" перед началом текущего сезона, подписав контракт на четыре года

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Хави Грасия

Хави Грасия

© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 17 мая. /Корр. ТАСС Олег Павленко/. Главный тренер "Рубина" Хави Грасия готов до конца отработать свой контракт с клубом. Об этом испанский специалист заявил на пресс-конференции после матча 29-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА (0:2).

"Я готов отработать контракт до конца", - сказал он.

Грасия возглавил "Рубин" перед началом текущего сезона, подписав контракт на четыре года. За тур до конца чемпионата казанцы с 35 очками занимают 9-е место в турнирной таблице. Команда не смогла выполни задачу на сезон - пробиться в еврокубки.

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