Тренер Хави Грасия заявил, что готов до конца отработать свой контракт с "Рубином"

КАЗАНЬ, 17 мая. /Корр. ТАСС Олег Павленко/. Главный тренер "Рубина" Хави Грасия готов до конца отработать свой контракт с клубом. Об этом испанский специалист заявил на пресс-конференции после матча 29-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА (0:2).

"Я готов отработать контракт до конца", - сказал он.

Грасия возглавил "Рубин" перед началом текущего сезона, подписав контракт на четыре года. За тур до конца чемпионата казанцы с 35 очками занимают 9-е место в турнирной таблице. Команда не смогла выполни задачу на сезон - пробиться в еврокубки.