"Спартаку" вручили кубок за победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко вручил московскому "Спартаку" кубок победителя чемпионата Российской футбольной премьер-лиги сезона-2016/17. Первым трофей из рук Мутко получил капитан красно-белых Денис Глушаков.

Торжественная церемония состоялась после матча 29-го тура чемпионата РФПЛ, в котором "Спартак" на домашнем стадионе "Открытие-Арена" нанес поражение со счетом 3:0 грозненскому "Тереку".

Церемония была задержана из-за толчеи, которую устроили болельщики "Спартака", оказавшиеся на поле после финального свистка. Доступ фанатов на поле был согласован заранее, поклонники красно-белых ринулись на газон стадиона "Открытие-Арена" сразу по завершении матча. Всего на поле попали больше 10 тысяч человек. Болельщики сломали футбольные ворота, а их сетку растащили на сувениры.

Игроки и тренеры "Спартака" появились в чаше "Открытие-Арены" спустя примерно 50 минут после окончания матча. Кубок они получили на специальном подиуме под овации многотысячной толпы, собравшейся вокруг. На подиуме команда пробыла не больше пяти минут, а затем, несколько раз прокричав "чемпионы", в сопровождении стюардов и клубной службы безопасности покинула поле.

"Спартак" обеспечил себе победу в чемпионате России за три тура до конца первенства. Клуб стал чемпионом России в 10-й раз, ранее это удавалось красно-белым в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.