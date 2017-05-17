Федун: не получилось поставить празднование чемпионства "Спартака" в организованные рамки

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Празднование чемпионства "Спартака" после матча 29-го тура чемпионата России по футболу с "Тереком" (3:0) не удалось поставить в организационные рамки. Об этом в эфире "Матч ТВ" заявил владелец "Спартака" Леонид Федун.
"Не получилось поставить (празднование чемпионства с болельщиками) в организованные рамки. Болельщики просто заждались чемпионства? Да, конечно, это очень приятно, что мы победили. Все очень вежливы, довольны, воспитанны", - сказал Федун.
Заключительный домашний матч чемпионата для "Спартака" прошел в среду в Москве. Болельщики ринулись на поле сразу после того, как прозвучал свисток об окончании матча. Буквально за несколько минут они сломали перекладину ворот и порвали сетку, куски которой оставили себе в качестве сувениров, всего на поле "Открытие-Арены" оказалось несколько тысяч поклонников "Спартака". На матче, согласно официальным данным, присутствовали 43 602 человека.
Затем игроки "Спартака" удалились отмечать чемпионство в раздевалку, где активно обливали шампанским себя и журналистов. Церемония награждения "Спартака" кубком победителя чемпионата России при этом была задержана, поскольку болельщики создали толчею на поле.
"Спартак" досрочно стал чемпионом 7 мая, после того как "Зенит" в Санкт-Петербурге уступил "Тереку". Красно-белые стали чемпионами в 10-й раз. Ранее это удавалось "Спартаку" в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.