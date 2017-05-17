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Сорокин: ФИФА положительно оценила систему пропуска на стадион по паспорту болельщика

Спорт
17 мая, 22:38 UTC+3 КАЗАНЬ корр. ТАСС, Антон Рассказов

Система была впервые опробована на "Казань-Арене" на матче 29-го тура чемпионата России между "Рубином" и ЦСКА

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Сканирование паспорта болельщика перед началом матча "Рубин" - ЦСКА

Сканирование паспорта болельщика перед началом матча "Рубин" - ЦСКА

© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Система пропуска по паспорту болельщика (Fan ID), впервые опробованная на "Казань-Арене" на матче 29-го тура чемпионата России по футболу между "Рубином" и ЦСКА, получила исключительно положительные оценки со стороны представителей Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом ТАСС заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Встреча прошла в среду и стала последней тестовой для стадиона перед Кубком конфедераций. Сорокин вместе с представителями ФИФА лично протестировал новую систему пропуска.

"Тестирование прошло вполне успешно, система Fan ID получила исключительно положительные оценки, - сказал Сорокин. - Обычно досмотровая часть беспокоит больше всего, когда речь идет о скорости пропуска, но тут все прошло очень быстро, на себе попробовал".

Стадион, вмещающий около 45 тысяч зрителей, был заполнен чуть больше, чем на половину. "Мы и не ожидали аншлага, все-таки есть несколько объективных факторов, например, будний день. Мы рассчитывали как минимум на половину стадиона, так и получилось. Этого хватило, чтобы протестировать систему", - заявил собеседник ТАСС.

"Казань-Арена" примет четыре матча Кубка конфедераций: встречи группового этапа Португалия - Мексика (18 июня), Германия - Чили (22 июня) и Мексика - Россия (24 июня), а также один из полуфиналов (28 июня). Помимо "Казань-Арены", игры турнира пройдут на "Спартаке" в Москве, "Санкт-Петербурге" и "Фиште" в Сочи.

О паспорте болельщика

Создание паспорта болельщика (Fan ID) направлено на повышение уровня безопасности проведения турнира для всех участников и зрителей. Fan ID необходим всем болельщикам, собирающимся посетить матчи Кубка конфедераций, в том числе детям. Для иностранных болельщиков Fan ID станет заменой визы при посещении России, документ необходим также для бронирования билетов, проезда в специальных поездах, а также дает возможность бесплатного использования общественного транспорта в городах, где будут проходить матчи турнира. Аналогичная система паспортов болельщиков будет применяться и во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Болельщики, которые приобрели билеты на матчи Кубка конфедераций, могли подать заявку на получение паспорта на специальном портале, начиная с ноября. Получить Fan ID можно как лично в центрах выдачи, так и по почте.

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