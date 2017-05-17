Два чиновника ФИФА уволились в знак протеста против отставки главы комитета управления

Министр нацбезопасности США посоветовал Трампу расправиться со СМИ подаренной ему саблейМеждународная панорама 17 мая, 22:52
Сорокин: ФИФА положительно оценила систему пропуска на стадион по паспорту болельщикаСпорт 17 мая, 22:38
Михалков снимет современную драмуКультура 17 мая, 22:31
Федун: не получилось поставить празднование чемпионства "Спартака" в организованные рамкиСпорт 17 мая, 22:22
"Спартаку" вручили кубок за победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17Спорт 17 мая, 22:17
Тренер Хави Грасия заявил, что готов до конца отработать свой контракт с "Рубином"Спорт 17 мая, 22:14
Мутко: выход болельщиков клуба-чемпиона на поле - мировая традицияСпорт 17 мая, 22:14
Гончаренко: футболисты ЦСКА приехали в Казань с одной целью - победитьСпорт 17 мая, 22:03
Федун: матч с "Тереком" стал для "Спартака" лучшим в сезонеСпорт 17 мая, 21:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Нави Пиллэй и Рон Поппер, входящие в комитет управления Международной федерации футбола (ФИФА), уволились в знак протеста против отставки главы комитета Мигеля Мадуру. Об этом сообщает Bloomberg.
Чиновники покинули ФИФА после того, как Мадуру был уволен спустя всего восемь месяцев после назначения. Бывший глава комитета управления заявил Bloomberg, что подвергался давлению со стороны высокопоставленных чиновников организации. Еще несколько независимых сотрудников комитета по этике ФИФА были уволены на прошлой неделе.
Мадуру был приглашен в ФИФА президентом организации Джанни Инфантино. Перед ним ставилась задача улучшения имиджа федерации после коррупционного скандала.