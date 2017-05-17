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Два чиновника ФИФА уволились в знак протеста против отставки главы комитета управления

Спорт
17 мая, 22:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Нави Пиллэй и Рон Поппер покинули ФИФА после того, как Мигел Мадуру был уволен спустя всего восемь месяцев после назначения

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Нави Пиллэй и Рон Поппер, входящие в комитет управления Международной федерации футбола (ФИФА), уволились в знак протеста против отставки главы комитета Мигеля Мадуру. Об этом сообщает Bloomberg.

Чиновники покинули ФИФА после того, как Мадуру был уволен спустя всего восемь месяцев после назначения. Бывший глава комитета управления заявил Bloomberg, что подвергался давлению со стороны высокопоставленных чиновников организации. Еще несколько независимых сотрудников комитета по этике ФИФА были уволены на прошлой неделе.

Мадуру был приглашен в ФИФА президентом организации Джанни Инфантино. Перед ним ставилась задача улучшения имиджа федерации после коррупционного скандала.

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