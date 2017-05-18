Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ювентус" стал обладателем Кубка Италии в 12-й раз

Спорт
18 мая, 0:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

В финальном матче туринский клуб обыграл "Лацио" со счетом 2:0

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты "Ювентуса"

Футболисты "Ювентуса"

© EPA/CLAUDIO PERI

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Туринский "Ювентус" обыграл римский "Лацио" со счетом 2:0 в финале Кубка Италии по футболу, который состоялся на стадионе "Олимпийский" в Риме.

В составе туринцев отличились Дани Алвес (12-я минута) и Леонардо Бонуччи (24).

"Ювентус" стал обладателем Кубка Италии в 12-й раз и увеличил свой собственный рекорд. Ранее туринский клуб становился обладателем Кубка Италии в сезонах 1937/38, 1941/42, 1958/59, 1959/60, 1964/65, 1978/79, 1982/83, 1989/90, 1994/95, 2014/15, 2015/16.

"Ювентус" лидирует в чемпионате Италии за два тура до конца чемпионата с 85 очками. 3 июня итальянский клуб сыграет в финале Лиги чемпионов против испанского "Реала".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
8
Положительное заключение: на "Казань-Арене" протестировали систему паспорта болельщика
Футболисты "Спартака"
16
Два гола Глушакова помогли "Спартаку" разгромить "Терек" в матче чемпионата России
Хоккеисты сборной США
11
Сборная России проиграла команде США и заняла второе место в группе на ЧМ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Солист рок-группы "Би-2" Лева задержан на стадионе "Открытие Арена" с марихуаной
2
В деле экс-сотрудника МВД Захарченко появились генерал полиции и полковник ФСБ
3
Меркель: отказ от свободы передвижения для граждан ЕС "будет иметь свою цену" для Лондона
4
Трамп посетовал, что ни с одним политиком в истории не обращались хуже, чем с ним
5
ЕС запросил у Киева информацию о блокировке российских интернет-ресурсов
6
В России стартовали продажи Nokia 3310
7
На Украине подали в суд на Порошенко из-за санкций против российских интернет-ресурсов
Темы дня
Загрузка...
Реклама