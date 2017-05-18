"Монако" в восьмой раз в истории стал чемпионом Франции

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. "Монако" победил "Сент-Этьен" со счетом 2:0 в матче 37-го тура чемпионата Франции и досрочно стал победителем первенства.
Голы забили Кильян Мбаппе (20-я минута) и Валер Жермен (90).
"Монако", владельцем которого является российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, за тур до завершения первенства набрал 92 очка и стал недосягаем для ближайшего преследователя "Пари Сен-Жермена". Кроме того, клуб стал чемпионом в восьмой раз в истории и впервые с 2000 года. При этом клуб вернулся в высший дивизион чемпионата лишь в 2013 году, в прошлом сезоне завоевав бронзу первенства.
"Сент-Этьен" с 50 баллами идет на восьмом месте. В заключительном туре "Монако" 20 мая сыграет в гостях с "Ренном", в тот же день "Сент-Этьен" проведет гостевую встречу с "Нанси".