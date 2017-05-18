"Футбольный урок" пройдет в школах городов, которые примут матчи ЧМ-2018

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. "Футбольный урок", посвященный предстоящему Кубку конфедераций, пройдет в четверг во всех 11 городах, где в 2018 году состоятся матчи чемпионата мира по футболу. Преподавателями на время урока станут футболисты, известные спортсмены, послы ЧМ-2018, журналисты и волонтеры чемпионата. В школах будут проведены викторины, посвященные футболу, на школьных стадионах состоятся футбольные матчи, мастер-классы от профессиональных футболистов и показательные выступления по футбольному фристайлу.

В Москве "Футбольный урок" пройдет в школе №1293. В нем примут участие руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев, посол ЧМ-2018, актер и шоумен Сергей Белоголовцев, полузащитники "Спартака" и сборной России Денис Глушаков и Александр Самедов.

В Санкт-Петербурге на урок в актовом зале гимназии №369 придет звезда "Зенита" конца 1990-х - начала 2000-х гг, бронзовый призер чемпионата России 2001 года и обладатель Кубка России 1999 года, полузащитник Денис Угаров.

Разминку проведет победитель ралли "Дакар"

В Екатеринбурге футбольный урок "Навстречу Кубку конфедераций" проведут активисты волонтерских центров. Они расскажут учащимся гимназии № 176 о предстоящем Кубке конфедераций, школьников ждет викторина и призы с символикой ЧМ-2018. После урока игроки екатеринбургского футбольного клуба "Урал" вместе с активистами волонтерских центров и послом ЧМ-2018, победителем ралли "Дакар" 2017 года в классе квадроциклов Сергеем Карякиным проведут спортивную разминку, на которой будут продемонстрированы основы футбольной техники.

"Приближаются игры чемпионата мира, наблюдается огромный интерес населения к футболу. Когда грядут большие события мирового уровня, все стараются быть участниками этого процесса: город, страна, улица, двор, школа. И это связано не только с атрибутами события, это связано с духовным приращением, с эмоциями - это вещи, которые действительно объединяют", - отметил в беседе с ТАСС министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Футбольный мяч с автографом ватерполиста

В Казани "Футбольный урок" пройдет в 6-й гимназии. Его будет вести посол ЧМ-2018, прославленный ватерполист Ирек Зиннуров. Он пообщается со школьниками, расскажет о Кубке конфедераций, футболистах, которые приедут в Казань, а также подпишет футбольный мяч и подарит его школе.

В Нижнем Новгороде "Футбольный урок" для учеников средней школы № 121 проведут игроки футбольного клуба "Олимпиец" Антон Хазов и Дмитрий Полянин. Школьники уже подготовились к встрече с футболистами и готовы ответить на любые каверзные вопросы о предстоящих матчах ЧМ-2018 и Кубка конфедераций, о командах, выдающихся футболистах, а также интересных фактах из истории футбола.

В гости к школьникам также придут послы Нижнего Новгорода на ЧМ-2018 олимпийская чемпионка Дарья Шкурихина и комментатор "Матч ТВ" Павел Занозин. После общения с послами чемпионата мира по футболу пройдет футбольная разминка, Полянин и Хазов покажут несколько упражнений для разогрева перед игрой.

В Сочи "Футбольный урок" состоится в школе № 26 в Адлерском районе. В 2014 году ученики этого образовательного учреждения стали непосредственными участниками Олимпиады, встречали в аэропорту олимпийцев, становились зрителями олимпийских соревнований. Во время урока они познакомятся с историей Кубка конфедераций, узнают, какие задачи стоят перед сочинскими волонтерами на предстоящем футбольном событии и ЧМ-2018.

В Калининграде пройдет футбольный фестиваль

Местом проведения "Футбольного урока" в Калининграде станут учебные аудитории и стадион школы № 31 - одного из наиболее спортивных общеобразовательных учреждений города. В этой школе создан специализированный футбольный шестой "Д" класс, сообщили ТАСС в АНО "Дирекция Калининград 2018".

В гости к школьникам придут городские волонтеры ЧМ-2018. После викторин и вручения подарков на школьном стадионе откроется футбольный фестиваль. Здесь пройдут поединки между учениками специализированных классов, ветеранами местного футбольного клуба "Балтика", а также воспитанниками школы-интерната № 7 - победителями Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады по футболу для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая проходила в последних числах апреля в Санкт-Петербурге. В перерывах между поединками состоится чествование команды школы-интерната и пройдут показательные выступления по футбольному фристайлу.

В Ростове-на-Дону "Футбольный урок" пройдет в школе № 77. Практические занятия для учеников проведут бывший игрок "Ростова" Михаил Осинов и действующий тренер клуба "СКА-Ростов" Михаил Куприянов, сообщили ТАСС в Дирекции по подготовке к чемпионату мира по футболу "Ростов-2018".

"Урок будет состоять из двух частей - это демонстрация фильма ФИФА и непосредственно практическая часть. В школьном спортзале проведут занятия известные на Дону футболисты Михаил Осинов и Михаил Куприянов", - отметили в дирекции. Там уточнили, что школа была выбрана для "Футбольного урока" потому, что на ее базе действует детская команда "Звезда", которая регулярно участвует в городских и региональных соревнованиях.

Матч состоится в любую погоду

В рамках урока в Волгограде пройдет матч между сборной командой лицея № 5 и игроками клуба "Ротор-Волгоград", сообщила ТАСС представитель комитета по подготовке и проведению матчей ЧМ Анна Закора. "У нас в четверг обещают грозу, если прогноз оправдается, то урок пройдет в актовом зале лицея, а матч состоится на футбольном поле в любую погоду", - сказала Закора.

В Саранске в качестве преподавателей попробуют себя футболисты ФК "Мордовия", они проведут "Футбольный урок" для детей на своей площадке. Как сообщили ТАСС в "Дирекции города-организатора Саранска по подготовке и проведению ЧМ-2018", вначале футболисты расскажут о принципах игры в футбол, продемонстрируют несколько стратегических сценариев игры, а затем на поле пройдет товарищеская игра между профессиональными футболистами и школьниками.

В Самаре презентацию ЧМ-2018 и Кубка конфедераций проведут для учащихся школы № 58 активисты волонтерского центра вместе с представителями ФК "Крылья Советов". После этого состоится футбольный матч команд двух школ Самары. Имена почетных гостей урока пока держатся в секрете.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В группе А со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно, а финал - 2 июля в Санкт-Петербурге.