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Полиция не допустила серьезных нарушений порядка во время матча "Спартака" и "Терека"

Спорт
18 мая, 0:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Все попытки нарушения общественного порядка незамедлительно пресекались сотрудниками полиции, сообщили в ГУ МВД по столице

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Полиция не допустила серьезных нарушений правопорядка во время матча 29-го тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Тереком" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

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"Спартаку" вручили кубок за победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17

"Столичные полицейские обеспечили охрану общественного порядка в ходе подготовки и проведения футбольного матча между командами "Спартак" (Москва) - "Терек" (Грозный). Все попытки нарушения общественного порядка незамедлительно пресекались сотрудниками полиции. Виновные лица привлечены к административной ответственности", - сказал собеседник агентства, не уточнив сколько человек привлечено к ответственности.

Игра завершилась победой "Спартака" со счетом 3:0.

После матча прошло награждение "Спартака" кубком победителя чемпионата России, для болельщиков был открыт доступ на поле для совместного празднования. Это чемпионство стало первым для красно-белых за последние 16 лет.

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