Полиция не допустила серьезных нарушений порядка во время матча "Спартака" и "Терека"

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Полиция не допустила серьезных нарушений правопорядка во время матча 29-го тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Тереком" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.
"Столичные полицейские обеспечили охрану общественного порядка в ходе подготовки и проведения футбольного матча между командами "Спартак" (Москва) - "Терек" (Грозный). Все попытки нарушения общественного порядка незамедлительно пресекались сотрудниками полиции. Виновные лица привлечены к административной ответственности", - сказал собеседник агентства, не уточнив сколько человек привлечено к ответственности.
Игра завершилась победой "Спартака" со счетом 3:0.
После матча прошло награждение "Спартака" кубком победителя чемпионата России, для болельщиков был открыт доступ на поле для совместного празднования. Это чемпионство стало первым для красно-белых за последние 16 лет.