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СМИ: "Уотфорд" отказался от варианта приглашения Слуцкого на пост тренера

Спорт
18 мая, 1:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Главным претендентом на пост нового наставника английского "Уотфорда" является португалец Марку Сильва, возглавляющий "Халл"

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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Руководство английского клуба "Уотфорд" отказалось от варианта приглашения бывшего главного тренера московского ЦСКА и сборной России по футболу Леонида Слуцкого на пост наставника команды. Об этом сообщает британское издание Telegraph.

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Леонид Слуцкий

Times: Слуцкий является одним из главных кандидатов на пост тренера "Уотфорда"

В субботу газета The Times сообщила, что руководство "Уотфорда" рассматривает 46-летнего российского специалиста в качестве одного из основных претендентов на пост главного тренера команды. Действующий главный тренер клуба итальянец Вальтер Маццарри покинет пост наставника по окончании текущего сезона.

Отмечается, что руководство "Уотфорда" отказалось от варианта приглашения Слуцкого, а главным претендентом на пост тренера клуба является португалец Марку Сильва, возглавляющий "Халл".

За один тур до финиша сезона чемпионата Англии "Уотфорд" занимает 16-е место в турнирной таблице. Команда потерпела шесть поражений подряд.

Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в декабре 2016 года. Он возглавлял армейцев с 2009 года, за это время команда стала трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 по лето 2016 года был главным тренером сборной России, под руководством которого команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года. Также он известен по работе на посту главного тренера в ФК "Москва" и самарских "Крыльях Советов".

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