Выбор организатора ЧМ-2021 станет главным событием конгресса IIHF в Кельне

Болельщики у стадиона "Минск-Арена" перед началом матча чемпионата мира по хоккею 2014 года © ТАСС/ Артем Коротаев

КЕЛЬН /Германия/, 18 мая. /ТАСС/. Выборы стран-хозяев чемпионата мира по хоккею 2021 года станет основным событием на заседании конгресса Международной федерации хоккея (IIHF), который пройдет с 18 по 20 мая в Кельне.

Вспоминая рекорд Минска-2014

За право принять турнир борются две заявки: Финляндии, а также совместная заявка Белоруссии и Латвии. Сам выборный процесс, а также оглашение хозяина мирового первенства пройдет 19 мая.

Фаворитом выборов не без оснований считается Финляндия, учитывая ее богатый опыт проведения соревнований. За последние 10 лет финны дважды совместно организовывали турнир со Швецией (2012, 2013), а полноценным хозяином чемпионата мира они были в 2003 году.

Однако Белоруссия и Латвия также полны решимости во второй раз в своей истории провести чемпионат мира. В столицах обеих стран этот турнир уже проходил по разу: в 2006 году турнир состоялся в Риге, в 2014-м - в Минске. При этом мировое первенство три года назад установило рекорд посещаемости - 640 044 человека, побив рекорд соревнований 2004 года в Праге и Остраве. Лишь в следующем году в тех же чешских городах был установлен новый абсолютный рекорд (741 690), который не побит до сих пор.

Что касается спортивных результатов, то по сравнению с финнами у белорусов и латвийцев они намного скромнее, однако в случае успешного для них исхода мощная зрительская поддержка хозяевам будет обеспечена.

Отложенные выборы

В пятницу также должна пройти презентация проекта новой ледовой арены Новосибирска, который подал заявку на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года. Проект представят губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий и мэр города Анатолий Локоть, а возглавит отечественную делегацию член совета IIHF и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Изначально на конгрессе должны были пройти выборы страны, которая проведет турнир, однако ранее президент IIHF Рене Фазель сообщил о переносе выборов на следующий год. Связано это с тем, что международная федерация пока еще не завершила работу по продлению контрактов с Канадской хоккейной ассоциацией по будущим молодежным мировым первенствам. Соперником Новосибирска является США.

Вполне вероятно, что на конгрессе будет обсуждаться и вопрос предоставления участникам чемпионата мира дополнительного дня отдыха между полуфиналами и финальным днем, вмещающим в себя решающий матч и игру за третье место.