Риди: Россия проделала большую работу, WADA примет взвешенное решение по РУСАДА

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МОНРЕАЛЬ /Канада/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Даниил Студнев/. Россия проделала значительную работу в борьбе с допингом, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) примет взвешенное решение по возможному возвращению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в эту международную организацию. Об этом корр. ТАСС заявил президент WADA Крэйг Риди.
В четверг в Монреале пройдет заседание совета учредителей WADA, на котором может быть принято решение о восстановлении членства РУСАДА в организации. Ранее министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что РУСАДА в ноябре текущего года рассчитывает быть признанным соответствующим кодексу WADA.
"Решение (по России) будет принято 18 мая на совете учредителей WADA. Я ожидаю, что его участники подойдут очень серьезно к изучению этого вопроса, так как и Россия, и WADA проделали значительную работу, чтобы улучшить текущую ситуацию, - сказал он. - Буду с нетерпением ждать, какие решения будут озвучены".
В феврале президент WADA Крэйг Риди заявил ТАСС, что агентство "решительно настроено на поддержку РУСАДА и предпринимает усилия по его возвращению в рамки международного "антидопингового кодекса". Британец напомнил: за тем, чтобы в России появилась улучшенная и надежная антидопинговая программа, которая поможет восстановить доверие спортсменов и международного сообщества, наблюдают два международных эксперта и Британское антидопинговое агентство (UKAD). UKAD последние полтора года осуществляет функции антидопинговых служб в России.
Независимая комиссия WADA 9 ноября 2015 года опубликовала итоги расследования деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), московской антидопинговой лаборатории, Российского антидопингового агентства и Минспорта РФ. Комиссия выдвинула ряд обвинений в отношении официальных лиц и спортсменов.
Позднее РУСАДА и московская антидопинговая лаборатория приостановили свою работу. Совет учредителей WADA 18 ноября 2015 года утвердил решение комитета организации о несоответствии РУСАДА кодексу WADA. Одним из главных критериев для восстановления деятельности агентства является так называемое изменение "культуры отношения к допингу" в стране.