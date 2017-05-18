Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Риди: Россия проделала большую работу, WADA примет взвешенное решение по РУСАДА

Спорт
18 мая, 3:04 UTC+3 МОНРЕАЛЬ Олег Кошелев, Даниил Студнев

По словам президента Всемирного антидопингового агентства, решение о восстановлении членства РУСАДА будет принято в четверг на совете учредителей WADA

Поделиться
Материал из 1 страницы
Крэйг Риди

Крэйг Риди

© EPA/VALENTIN FLAURAUD

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Даниил Студнев/. Россия проделала значительную работу в борьбе с допингом, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) примет взвешенное решение по возможному возвращению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в эту международную организацию. Об этом корр. ТАСС заявил президент WADA Крэйг Риди.

Смотрите также
Ричард Макларен

МОК и WADA договорились об усилении сотрудничества по изучению данных из доклада Макларена

В четверг в Монреале пройдет заседание совета учредителей WADA, на котором может быть принято решение о восстановлении членства РУСАДА в организации. Ранее министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что РУСАДА в ноябре текущего года рассчитывает быть признанным соответствующим кодексу WADA.

"Решение (по России) будет принято 18 мая на совете учредителей WADA. Я ожидаю, что его участники подойдут очень серьезно к изучению этого вопроса, так как и Россия, и WADA проделали значительную работу, чтобы улучшить текущую ситуацию, - сказал он. - Буду с нетерпением ждать, какие решения будут озвучены".

В феврале президент WADA Крэйг Риди заявил ТАСС, что агентство "решительно настроено на поддержку РУСАДА и предпринимает усилия по его возвращению в рамки международного "антидопингового кодекса". Британец напомнил: за тем, чтобы в России появилась улучшенная и надежная антидопинговая программа, которая поможет восстановить доверие спортсменов и международного сообщества, наблюдают два международных эксперта и Британское антидопинговое агентство (UKAD). UKAD последние полтора года осуществляет функции антидопинговых служб в России.

Независимая комиссия WADA 9 ноября 2015 года опубликовала итоги расследования деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), московской антидопинговой лаборатории, Российского антидопингового агентства и Минспорта РФ. Комиссия выдвинула ряд обвинений в отношении официальных лиц и спортсменов.

Позднее РУСАДА и московская антидопинговая лаборатория приостановили свою работу. Совет учредителей WADA 18 ноября 2015 года утвердил решение комитета организации о несоответствии РУСАДА кодексу WADA. Одним из главных критериев для восстановления деятельности агентства является так называемое изменение "культуры отношения к допингу" в стране.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
8
Положительное заключение: на "Казань-Арене" протестировали систему паспорта болельщика
9
"Спартаку" вручили кубок за победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17
Футболисты "Спартака"
16
Два гола Глушакова помогли "Спартаку" разгромить "Терек" в матче чемпионата России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Солист рок-группы "Би-2" Лева задержан на стадионе "Открытие Арена" с марихуаной
2
Globo: в Бразилии зарегистрирован запрос об импичменте Темера
3
СМИ: Трампа привели в ярость публикации об увольнении его пресс-секретаря
4
Экс-глава ФБР Мюллер станет спецпрокурором по делу о "русском следе" на выборах
5
Трамп посетовал, что ни с одним политиком в истории не обращались хуже, чем с ним
6
ЦБ выявил нарушения при продаже электронных ОСАГО у крупнейших страховщиков
7
СМИ: штаб Трампа обвинил часть госаппарата США в саботаже
Темы дня
Загрузка...
Реклама