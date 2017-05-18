Лалович: вопрос о восстановлении членства РУСАДА в WADA должен быть закрыт до конца года

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Даниил Студнев/. Член совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ненад Лалович верит, что вопрос о восстановлении членства Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в международной организации будет закрыт до конца года. Такое мнение он высказал корр. ТАСС.

В четверг в Монреале пройдет заседание совета учредителей WADA, на котором может быть принято решение о восстановлении членства РУСАДА в организации. Ранее министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что РУСАДА в ноябре текущего года рассчитывает быть признанным соответствующим кодексу WADA.

"Я думаю, что со стороны российских официальных лиц прилагаются значительные усилия для восстановления членства РУСАДА. Я думаю, что это правильный путь. Я верю, что этот вопрос будет закрыт до конца года, а Россия снова будет восстановлена в нашей организации", - сказал Лалович.

"Я надеюсь, что заседание совета учредителей пройдет в позитивном для России ключе, это моя точка зрения, которая не должна быть далека от реальности. Если Россия продолжит бороться с допингом в спорте, я думаю, что результат не заставит себя ждать", - добавил он.

РУСАДА и московская антидопинговая лаборатория приостановили свою работу после того, как 9 ноября 2015 года независимая комиссия WADA опубликовала итоги расследования деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), московской антидопинговой лаборатории, Российского антидопингового агентства и Минспорта РФ, выдвинув ряд обвинений в отношении официальных лиц и спортсменов. Совет учредителей WADA 18 ноября 2015 года утвердил решение комитета организации о несоответствии РУСАДА кодексу WADA. Одним из главных критериев для восстановления деятельности агентства является так называемое изменение "культуры отношения к допингу" в стране.