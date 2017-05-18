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Владимир Кличко объявит решение о продолжении карьеры 27 мая на ТВ

Спорт
18 мая, 4:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

41-летний украинский боксер в эфире телеканала "Интер" впервые после проигранного боя с британцем Энтони Джошуа расскажет о своем будущем

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Владимир Кличко в поединке с Энтони Джошуа

Владимир Кличко в поединке с Энтони Джошуа

© EPA/SEAN DEMPSEY

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Украинский боксер Владимир Кличко 27 мая в эфире телеканала "Интер" ответит на вопрос о продолжении профессиональной карьеры спортсмена. Об этом сообщает пресс-служба украинского телеканала.

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Бой-реванш между Кличко и Джошуа может состояться 28 октября в Кардиффе

41-летний Кличко впервые после проигранного поединка с британцем Энтони Джошуа расскажет о своем будущем в эфире программы "Большой бокс" (начало - 22:20 мск).

"Владимир Кличко расскажет, действительно так ли силен Джошуа, которого уже нарекли новой звездой супертяжелого дивизиона. Телезрители узнают, что ждет Владимира в будущем. И если он решит продолжить карьеру боксера - будет ли это реванш с англичанином или какой-то другой путь?", - говорится в сообщении.

29 апреля в 12-раундовом бою на "Уэмбли" Джошуа выиграл у Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав пояс "суперчемпиона" по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Джошуа по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (все - нокаутом). На счету Кличко 64 победы (53 - нокаутом) и пять поражений.

В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Владимир Кличко уступил британцу Тайсону Фьюри по очкам единогласным решением судей и потерял титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA. Позднее британец был лишен титула IBF из-за отказа проводить обязательную защиту.

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