Владимир Кличко объявит решение о продолжении карьеры 27 мая на ТВ

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Украинский боксер Владимир Кличко 27 мая в эфире телеканала "Интер" ответит на вопрос о продолжении профессиональной карьеры спортсмена. Об этом сообщает пресс-служба украинского телеканала.
41-летний Кличко впервые после проигранного поединка с британцем Энтони Джошуа расскажет о своем будущем в эфире программы "Большой бокс" (начало - 22:20 мск).
"Владимир Кличко расскажет, действительно так ли силен Джошуа, которого уже нарекли новой звездой супертяжелого дивизиона. Телезрители узнают, что ждет Владимира в будущем. И если он решит продолжить карьеру боксера - будет ли это реванш с англичанином или какой-то другой путь?", - говорится в сообщении.
29 апреля в 12-раундовом бою на "Уэмбли" Джошуа выиграл у Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав пояс "суперчемпиона" по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Джошуа по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (все - нокаутом). На счету Кличко 64 победы (53 - нокаутом) и пять поражений.
В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Владимир Кличко уступил британцу Тайсону Фьюри по очкам единогласным решением судей и потерял титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA. Позднее британец был лишен титула IBF из-за отказа проводить обязательную защиту.