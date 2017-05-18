"Кливленд" победил "Бостон" в первом матче серии плей-офф НБА, Джеймс набрал 38 очков

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Действующий чемпион НБА "Кливленд" победил в гостях у "Бостона" в первом матче 1/2 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счетом 117:104. Самым результативным игроком матча стал лидер "Кливленда" Леброн Джеймс, набравший 38 очков. В составе проигравших больше всех очков на счету Джея Краудера и Эйвери Брэдли (по 21).

"Кливленд" выиграл 12-й матч подряд в плей-офф и стал пятым клубом в истории НБА с подобным достижением.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Кливленда".

Вторая игра финала Восточной конференции НБА между командами пройдет также в Бостоне в ночь на воскресенье.