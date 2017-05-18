Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Макгрегор подписал контракт на боксерский бой с Мэйуэзером

Спорт
18 мая, 8:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Макгрегор ожидает, что Мэйуэзер поставит свою подпись на проведение поединка в ближайшие дни

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор подписал контракт на проведение боксерского поединка с американцем Флойдом Мэйуэзером-младшим. Об этом он сообщил порталу TheMacLife.com.

Условия контракта не разглашаются. В СМИ этот поединок часто называют "боем за миллиард долларов".

"Для меня большая часть подписать эту рекордную сделку вместе с моими партнерами, - сказал ирландец. - Первая, и самая важная часть этого исторического договора теперь официально подписана. Поздравления всем, кто к этому причастен. Теперь мы ждем Эла Хэймона и подпись его боксера в ближайшие дни".

Переговоры о возможном боксерском поединке между Мэйуэзером и Макгрегором начались в ноябре 2016 года, после победы ирландца на турнире UFC 205 над американцем Эдди Альваресом и завоеванием чемпионских поясов в двух весовых категориях сразу. В марте Мэйуэзер объявил о возобновлении профессиональной карьеры ради боя с Макгрегором.

На счету 28-летнего Макгрегора 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 нокаутом) и три поражения, также он стал первым бойцом в истории UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях одновременно (в полулегком и легком весах). За бой с Альваресом ирландец получил рекордный гонорар в истории организации - более $3,5 млн.

40-летний Мэйуэзер, который становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
8
Положительное заключение: на "Казань-Арене" протестировали систему паспорта болельщика
9
"Спартаку" вручили кубок за победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17
Футболисты "Спартака"
16
Два гола Глушакова помогли "Спартаку" разгромить "Терек" в матче чемпионата России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
2
СМИ: Китай впервые в истории добыл со дна Южно-Китайского моря "горючий лед"
3
Конгресс США хочет обязать президента ввести санкции против союзников Сирии
4
Грузопассажирский паром впервые начнет курсировать между Россией и КНДР
5
В Госдепе призвали Киев не подрывать свободу слова
6
В США умер киноактер Олег Видов
7
Полиция обнаружила фото ребенка с заклеенным скотчем ртом, сделанное в детсаду Ангарска
Темы дня
Загрузка...
Реклама