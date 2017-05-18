Макгрегор подписал контракт на боксерский бой с Мэйуэзером

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор подписал контракт на проведение боксерского поединка с американцем Флойдом Мэйуэзером-младшим. Об этом он сообщил порталу TheMacLife.com.
Условия контракта не разглашаются. В СМИ этот поединок часто называют "боем за миллиард долларов".
"Для меня большая часть подписать эту рекордную сделку вместе с моими партнерами, - сказал ирландец. - Первая, и самая важная часть этого исторического договора теперь официально подписана. Поздравления всем, кто к этому причастен. Теперь мы ждем Эла Хэймона и подпись его боксера в ближайшие дни".
Переговоры о возможном боксерском поединке между Мэйуэзером и Макгрегором начались в ноябре 2016 года, после победы ирландца на турнире UFC 205 над американцем Эдди Альваресом и завоеванием чемпионских поясов в двух весовых категориях сразу. В марте Мэйуэзер объявил о возобновлении профессиональной карьеры ради боя с Макгрегором.
На счету 28-летнего Макгрегора 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 нокаутом) и три поражения, также он стал первым бойцом в истории UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях одновременно (в полулегком и легком весах). За бой с Альваресом ирландец получил рекордный гонорар в истории организации - более $3,5 млн.
40-летний Мэйуэзер, который становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн.