Суд принял заявление компании-кредитора по делу о банкротстве ФК "Кубань"

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КРАСНОДАР, 18 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству заявление ООО "Ростовская управляющая компания" о банкротстве футбольного клуба "Кубань". Об этом сообщается в материалах на сайте суда.
"Принять к производству заявление ООО "Ростовская управляющая компания" как заявление о вступлении в дело о банкротстве. Определить дату рассмотрения обоснованности заявления после рассмотрения обоснованности заявления ФНС России в лице ИФНС № 4 по Краснодару", - говорится в решении арбитража.
Сумма задолженности клуба перед управляющей компанией в материалах суда не указывается.
Ранее ТАСС сообщал, что инспекция федеральной налоговой службы № 4 по Краснодару направила в Арбитражный суд Краснодарского края материалы о признании банкротом футбольного клуба "Кубань". Дело рассматривается в суде первой инстанции. Впоследствии, рассмотрев заявление налоговой, суд принял решение оставить его без движения, поскольку не нашёл в документах подтверждения отправки должнику копий этих материалов.