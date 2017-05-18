Суд принял заявление компании-кредитора по делу о банкротстве ФК "Кубань"

КРАСНОДАР, 18 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству заявление ООО "Ростовская управляющая компания" о банкротстве футбольного клуба "Кубань". Об этом сообщается в материалах на сайте суда.

"Принять к производству заявление ООО "Ростовская управляющая компания" как заявление о вступлении в дело о банкротстве. Определить дату рассмотрения обоснованности заявления после рассмотрения обоснованности заявления ФНС России в лице ИФНС № 4 по Краснодару", - говорится в решении арбитража.

Сумма задолженности клуба перед управляющей компанией в материалах суда не указывается.

Ранее ТАСС сообщал, что инспекция федеральной налоговой службы № 4 по Краснодару направила в Арбитражный суд Краснодарского края материалы о признании банкротом футбольного клуба "Кубань". Дело рассматривается в суде первой инстанции. Впоследствии, рассмотрев заявление налоговой, суд принял решение оставить его без движения, поскольку не нашёл в документах подтверждения отправки должнику копий этих материалов.