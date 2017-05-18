Федун: бюджет "Спартака" гораздо меньше $150 млн

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МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Бюджет московского футбольного клуба "Спартак" куда меньше $150 миллионов. Об этом в интервью ТАСС сообщил владелец "Спартака" Леонид Федун.
На вопрос, близка ли к истине информация, что бюджет "Спартака" составляет около $150 млн, Федун ответил: "Нет. Он гораздо меньше".
"Спартак" досрочно выиграл чемпионат России сезона-2016/17, красно-белые стали чемпионами в 10-й раз. По словам Федуна, в связи с чемпионством бюджет "Спартака" изменится только за счет доходов, который клуб получит за счет выступления в Лиге чемпионов. Как чемпион России, "Спартак" автоматически пробился в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2017/18. Каждому участнику данной стадии турнира Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатит не менее €12,7 млн евро.
Федун рассказал, что на организации домашних матчей "Спартак" зарабатывает от 30 до 60 млн рублей за игру.
В январе 2016 года Федун заявил, что не уйдет из "Спартака", пока клуб не станет чемпионом. На вопрос, сколько сейчас стоит "Спартак", Федун ответил: "Любовь не продается".
Владелец "Спартака" подверг критике правила финансового "фэйр-плей" УЕФА. "Это клетка, которую поставили между богатыми и маленькими клубами. Это наручники", - сказал Федун.
"Видели, что произошло с "Динамо"? Видели, что произошло с "Зенитом", который отдал назад все деньги, которые заработал на Лиге чемпионов? Европа установила нам очень жесткие нормативы", - отметил собеседник ТАСС.
"Если доходы признаются нерелевантными, то команда лишается либо доходов от Лиги чемпионов, либо ее туда просто не пускают. Потратить больше, чем я получаю от Лиги чемпионов, я просто не могу", - сказал Федун.