Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Федун: бюджет "Спартака" гораздо меньше $150 млн

Спорт
18 мая, 9:10 UTC+3 МОСКВА Максим Алланазаров, Антон Рассказов

Владелец "Спартака" рассказал, что на организации домашних матчей клуб зарабатывает от 30 до 60 млн рублей за игру

Поделиться
Материал из 1 страницы
Леонид Федун

Леонид Федун

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Бюджет московского футбольного клуба "Спартак" куда меньше $150 миллионов. Об этом в интервью ТАСС сообщил владелец "Спартака" Леонид Федун.

На вопрос, близка ли к истине информация, что бюджет "Спартака" составляет около $150 млн, Федун ответил: "Нет. Он гораздо меньше".

"Спартак" досрочно выиграл чемпионат России сезона-2016/17, красно-белые стали чемпионами в 10-й раз. По словам Федуна, в связи с чемпионством бюджет "Спартака" изменится только за счет доходов, который клуб получит за счет выступления в Лиге чемпионов. Как чемпион России, "Спартак" автоматически пробился в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2017/18. Каждому участнику данной стадии турнира Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатит не менее €12,7 млн евро.

Федун рассказал, что на организации домашних матчей "Спартак" зарабатывает от 30 до 60 млн рублей за игру.

В январе 2016 года Федун заявил, что не уйдет из "Спартака", пока клуб не станет чемпионом. На вопрос, сколько сейчас стоит "Спартак", Федун ответил: "Любовь не продается".

"Финансовый "фэйр-плей" - это наручники"

Владелец "Спартака" подверг критике правила финансового "фэйр-плей" УЕФА. "Это клетка, которую поставили между богатыми и маленькими клубами. Это наручники", - сказал Федун.

"Видели, что произошло с "Динамо"? Видели, что произошло с "Зенитом", который отдал назад все деньги, которые заработал на Лиге чемпионов? Европа установила нам очень жесткие нормативы", - отметил собеседник ТАСС.

"Если доходы признаются нерелевантными, то команда лишается либо доходов от Лиги чемпионов, либо ее туда просто не пускают. Потратить больше, чем я получаю от Лиги чемпионов, я просто не могу", - сказал Федун.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
8
Положительное заключение: на "Казань-Арене" протестировали систему паспорта болельщика
9
"Спартаку" вручили кубок за победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17
Футболисты "Спартака"
16
Два гола Глушакова помогли "Спартаку" разгромить "Терек" в матче чемпионата России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
2
СМИ: Китай впервые в истории добыл со дна Южно-Китайского моря "горючий лед"
3
Конгресс США хочет обязать президента ввести санкции против союзников Сирии
4
Грузопассажирский паром впервые начнет курсировать между Россией и КНДР
5
В Госдепе призвали Киев не подрывать свободу слова
6
В США умер киноактер Олег Видов
7
Полиция обнаружила фото ребенка с заклеенным скотчем ртом, сделанное в детсаду Ангарска
Темы дня
Загрузка...
Реклама