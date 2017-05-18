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"Спартак" утвердит политику на летнее трансферное окно 22 мая

Спорт
18 мая, 9:29 UTC+3 МОСКВА Максим Алланазаров, Антон Рассказов

Решающее слово в вопросе трансферов - за главным тренером команды Массимо Каррерой

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МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Московский "Спартак" утвердит трансферную политику на лето 22 мая на заседании совета директоров клуба. Об этом в интервью ТАСС сообщил владелец столичного футбольного клуба Леонид Федун.

"Понимание (как будет проходить летняя трансферная кампания "Спартака") есть. Сколько денег мы потратим, будут знать только главный тренер и генеральный директор. 22 мая мы проведем заседание совета директоров, на котором постараемся утвердить всю трансферную политику", - сказал Федун, являющийся председателем совета директоров "Спартака".

Федун отметил, что решающее слово в вопросе трансферов - за главным тренером команды Массимо Каррерой. "Как можно покупать и продавать футболистов без согласия тренера? Я так никогда не делал. Например, так было, когда мы возвращали из аренды Романа Широкова, Дмитрий Аленичев сказал, что Роман ему нужен, хотя к тому моменту тот много наговорил в прессе в мой адрес", - сказал владелец "Спартака".

"Тем не менее Широков появился в команде. Да, я был против его возвращения, но Аленичев сказал мне, что он нужен", - добавил Федун.

"Спартак" досрочно выиграл чемпионат России сезона-2016/17. Красно-белые стали чемпионами в 10-й раз. Ранее это удавалось "Спартаку" в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: http://tass.ru/opinions/interviews/4258750.

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