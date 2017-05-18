ЦСКА обеспокоен состоянием баскетболиста Теодосича перед "Финалом четырех" Евролиги

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СТАМБУЛ /Турция/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА обеспокоен состоянием здоровья защитника команды Милоша Теодосича в преддверии старта "Финала четырех" Евролиги. Об этом ТАСС сообщил президент армейского клуба Андрей Ватутин.
"Безусловно, очень сильно тревожит состояние Милоша Теодосича, который только приступил к тренировкам и далек от лучших кондиций, - сказал Ватутин. - Что касается статистики матчей с греческим "Олимпиакосом" в "Финалах четырех", то и место проведения, и принципиальный соперник - лучшая пища для разговоров болельщиков. Я предпочитаю жить настоящим, а не воспоминаниями о прошлом, какими бы они ни были - хорошими или плохими. Полуфинал Евролиги - сам по себе отличный мотиватор, и не столь важно, кто тебе противостоит, слабых там не бывает".
По словам президента ЦСКА, состав участников "Финала четырех" очень логичен. "Он говорит о том, что успешными становятся команды, делающие ставку на преемственность и последовательность. Все четыре участника "Финала четырех" могут похвастаться стабильностью как на тренерском мостике, так и в составе игроков", - отметил Ватутин.
"Финал четырех" Евролиги пройдет в Стамбуле с 19 по 21 мая. ЦСКА сыграет с "Олимпиакосом", а испанский "Реал" - с турецким "Фенербахче". Армейский клуб является действующим победителем Евролиги.