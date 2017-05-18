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Федун: вместимость "Открытие-Арены" возможно увеличить на 5 тысяч мест

Спорт
18 мая, 10:17 UTC+3 МОСКВА Максим Алланазаров, Антон Рассказов

Вместимость стадиона составляет около 45 тысяч зрителей

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МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Вместимость стадиона "Открытие-Арена" возможно увеличить на 5 тысяч мест, но для реализации данного проекта нужно, чтобы посещаемость домашних матчей "Спартака" возрастала с каждым сезоном. Об этом в интервью ТАСС сообщил владелец московского футбольного клуба Леонид Федун.

Первый официальный футбольный матч состоялся на "Открытие-Арене" в сентябре 2014 года. Вместимость стадиона составляет около 45 тысяч зрителей. Средняя посещаемость матчей "Спартака" в сезоне-2016/17 превышает 30 тысяч человек.

На вопрос, готов ли "Спартак" увеличить вместимость стадиона в случае, если посещаемость будет возрастать, Федун ответил: "Пусть сначала четыре-пять сезонов у нас будет стабильный прирост. А так, у меня есть проект, при реализации которого можно увеличить вместимость арены еще на 5 тысяч зрителей".

Федун отметил, что "Спартак" не намерен заявлять реконструированный стадион "Лужники", вместимость которого составит 81 тысячу зрителей, в качестве резервной арены на Лигу чемпионов. "Я лучше сыграю на своем стадионе и соберу 40 тысяч, чем буду платить кому-то аренду", - сказал владелец "Спартака".

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