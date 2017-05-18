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Комитет РФС по этике считает недопустимыми слова Луческу после матча с "Краснодаром"Спорт 18 мая, 10:34
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МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Комитет Российского футбольного союза (РФС) по этике считает непозволительными высказывания главного тренера санкт- петербургского "Зенита" Мирчи Луческу после матча 29-го тура чемпионата России с "Краснодаром". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Семен Андреев.
В среду "Зенит" на своем поле победил "Краснодар" со счетом 1:0. На послематчевой пресс-конференции Луческу сказал, что у него сложилось впечатление, что президент РФС Виталий Мутко "дал знак против "Зенита". Также он обвинил петербургские СМИ в излишнем давлении на команду с первого дня его работы и нелицеприятно высказался о них, уходя с пресс-конференции.
"Будем ждать обращения президента РФС или исполкома по этому делу. Субъекты футбола должны понимать, как себя вести, все прописано у нас в регламенте. Я считаю, что такие слова, такие заявления недопустимы футбольными людьми. Я отрицательно отношусь к этому", - сказал Андреев.
Статья 34 регламента РФС по этике предусматривает следующие виды наказания физических лиц: замечание, штраф, лишение завоеванных наград, дисквалификация на определенное время, количество матчей или пожизненно, а также запрет на участие в любой футбольной деятельности.