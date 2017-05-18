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Комитет РФС по этике считает недопустимыми слова Луческу после матча с "Краснодаром"

Спорт
18 мая, 10:34 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Зенита" Мирча Луческу сказал, что у него сложилось впечатление, что президент РФС Виталий Мутко "дал знак против "Зенита"

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Мирча Луческу

Мирча Луческу

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Комитет Российского футбольного союза (РФС) по этике считает непозволительными высказывания главного тренера санкт- петербургского "Зенита" Мирчи Луческу после матча 29-го тура чемпионата России с "Краснодаром". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Семен Андреев.

В среду "Зенит" на своем поле победил "Краснодар" со счетом 1:0. На послематчевой пресс-конференции Луческу сказал, что у него сложилось впечатление, что президент РФС Виталий Мутко "дал знак против "Зенита". Также он обвинил петербургские СМИ в излишнем давлении на команду с первого дня его работы и нелицеприятно высказался о них, уходя с пресс-конференции.

"Будем ждать обращения президента РФС или исполкома по этому делу. Субъекты футбола должны понимать, как себя вести, все прописано у нас в регламенте. Я считаю, что такие слова, такие заявления недопустимы футбольными людьми. Я отрицательно отношусь к этому", - сказал Андреев.

Статья 34 регламента РФС по этике предусматривает следующие виды наказания физических лиц: замечание, штраф, лишение завоеванных наград, дисквалификация на определенное время, количество матчей или пожизненно, а также запрет на участие в любой футбольной деятельности.

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