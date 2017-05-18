Спонсор Шараповой поддержал решение о невыдаче россиянке приглашения на "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Исполнительный директор компании по производству спортивного оборудования и экипировки Head Йохан Элиаш поддержал решение оргкомитета Открытого чемпионата Франции по теннису ("Ролан Гаррос"), который отказался выдать специальное приглашение (wild card) на турнир россиянке Марии Шараповой. Элиаша цитирует британское издание Times.

Во вторник организаторы турнира серии Большого шлема - Открытого чемпионата Франции - отказали Шараповой в выдаче специального приглашения в основную сетку и квалификацию. Россиянка могла попасть на эти соревнования лишь при помощи приглашения, так как на данный момент не успела набрать нужного количества очков в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) из-за 15-месячной дисквалификации, срок которой истек 26 апреля. Head на протяжении долгого времени является спонсором Шараповой и одной из немногих компаний, которая не приостановила с ней сотрудничество из-за допингового скандала.

"Я полностью поддерживаю это решение, - сказал Элиаш. - Я не думаю, что оргкомитету турнира Большого шлема следует предоставлять wild card спортсменам, наказанным за допинг".

Элиаш ранее не раз критиковал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) из-за дисквалификации Шараповой, в пробе которой был обнаружен мельдоний (вещество было включено в список запрещенных за месяц до обнаружения его у россиянки). Элиаш отметил, что за год не изменил своего мнения.

"Меня разочаровывает тот факт, что WADA не ведет свои дела должным образом, - отметил он. - Я до сих пор считаю ошибочным тот факт, что WADA было разрешено включить мелдьоний в список запрещенных веществ без каких-либо доказательств или клинических испытаний. Если WADA хочет иметь какой-либо авторитет, то агентство должно придерживаться собственных правил".

В начале марта 2016 года Шарапова призналась в употреблении мельдония. Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала спортсменку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок ее отстранения до 15 месяцев. Дисквалификация спортсменки истекла 26 апреля 2017 года. Ранее Шарапова получила приглашения для участия в трех турнирах WTA: в первом турнире после ее возвращения, который прошел в немецком Штутгарте, она дошла до стадии полуфинала, на соревнованиях в Мадриде 30-летняя спортсменка выбыла во втором круге, а на турнире в Риме россиянка не смогла завершить встречу второго круга с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони из-за травмы.