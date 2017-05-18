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КДК не будет наказывать "Спартак" за неявку Карреры на пресс-конференцию

Спорт
18 мая, 10:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич

Обязательные послематчевые брифинги не состоялись из-за неявки журналистов

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Болельщики на поле после матча "Спартак" - "Терек"

Болельщики на поле после матча "Спартак" - "Терек"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Контрольно- дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не будет рассматривать отмену пресс-конференции главного тренера "Спартака" Массимо Карреры после матча с "Тереком" ввиду отсутствия вины клуба, обязательные послематчевые брифинги не состоялись из-за неявки журналистов. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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В среду "Спартак" на домашней арене победил "Терек" со счетом 3:0 в матче 29-го тура чемпионата России. После матча состоялась церемония награждения команды Кубком чемпионов России. Обязательные послематчевые пресс- конференции не проводились. Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов пришел в зал для пресс-конференций, но там не оказалось журналистов, которые наблюдали за вручением кубка на стадионе, а брифинг Карреры и вовсе была отменен.

"По матчу "Спартак" - "Терек" мы рассмотрим использование и бросание пиротехники болельщиками красно- белых, а также скандирование ненормативной лексики. По поводу пресс-конференций имеется запись в рапорте делегата матча о том, что вины клубов и тренеров в этом нет. Она не состоялась в связи с отсутствием журналистов", - сказал Григорьянц.

Поклонники красно-белых после матча ринулись на газон стадиона "Открытие-Арена" (выход болельщиков был согласован заранее с лигой). Всего на поле было более 10 тысяч человек. Из-за толчеи церемония вручения Кубка была задержана.

"Это мы тоже не будем рассматривать (задержку церемонии награждения). Все было согласовано с лигой и делегатом. То, что немного церемония награждения затянулась - это совсем другой вопрос", - отметил глава комитета.

Заседание КДК РФС по 29 туру чемпионата России состоится 19 мая в Москве.

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