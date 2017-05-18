Футбольный урок, посвященный Кубку конфедераций, прошел в московской школе №1293

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МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольный урок, посвященный предстоящему Кубку конфедераций, прошел в московской школе №1293. В нем приняли участие руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев, посол ЧМ-2018, актер и шоумен Сергей Белоголовцев.
Открытые уроки проходят в четверг в общеобразовательных школах всех 11 городов - организаторов чемпионата мира по футболу 2018 года. Мероприятия организованы при поддержке оргкомитета "Россия-2018", волонтерских центров ЧМ-2018 и администрации городов и регионов турнира.
Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.