Футбольный урок, посвященный Кубку конфедераций, прошел в московской школе №1293

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольный урок, посвященный предстоящему Кубку конфедераций, прошел в московской школе №1293. В нем приняли участие руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев, посол ЧМ-2018, актер и шоумен Сергей Белоголовцев.

Открытые уроки проходят в четверг в общеобразовательных школах всех 11 городов - организаторов чемпионата мира по футболу 2018 года. Мероприятия организованы при поддержке оргкомитета "Россия-2018", волонтерских центров ЧМ-2018 и администрации городов и регионов турнира.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.