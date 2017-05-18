Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футбольный урок, посвященный Кубку конфедераций, прошел в московской школе №1293

Спорт
18 мая, 10:58 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Открытые уроки проходят в четверг в общеобразовательных школах всех 11 городов - организаторов чемпионата мира по футболу 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольный урок, посвященный предстоящему Кубку конфедераций, прошел в московской школе №1293. В нем приняли участие руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев, посол ЧМ-2018, актер и шоумен Сергей Белоголовцев.

Открытые уроки проходят в четверг в общеобразовательных школах всех 11 городов - организаторов чемпионата мира по футболу 2018 года. Мероприятия организованы при поддержке оргкомитета "Россия-2018", волонтерских центров ЧМ-2018 и администрации городов и регионов турнира.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
8
Положительное заключение: на "Казань-Арене" протестировали систему паспорта болельщика
9
"Спартаку" вручили кубок за победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17
Футболисты "Спартака"
16
Два гола Глушакова помогли "Спартаку" разгромить "Терек" в матче чемпионата России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандалов вокруг администрации Трампа
2
СМИ: Китай впервые в истории добыл со дна Южно-Китайского моря "горючий лед"
3
СМИ: в Турции перевернулся микроавтобус с российскими туристами
4
СМИ: арестованная в США россиянка Светлана Захарова пройдет проверку на детекторе лжи
5
СМИ: Трамп узнал о назначении спецпрокурора США за 25 минут до оглашения решения
6
В Госдепе призвали Киев не подрывать свободу слова
7
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
Темы дня
Загрузка...
Реклама