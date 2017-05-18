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КДК РФС рассмотрит удаление игрока "Рубина" Цакташа в матче с ЦСКА

Спорт
18 мая, 10:59 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич

Футболист получил прямую красную карточку за фол на Василии Березуцком, который не смог продолжить матч и был заменен

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Мийо Цакташ (справа)

Мийо Цакташ (справа)

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит удаление полузащитника казанского "Рубина" Мийо Цакташа в матче 29-го тура чемпионата России с московским ЦСКА. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В среду "Рубин" на домашнем стадионе уступил ЦСКА со счетом 0:2. На 49-й минуте встречи прямую красную карточку получил Цакташ за фол на игроке ЦСКА Василии Березуцком. В результате защитник не смог продолжить матч и был заменен на Георгия Щенникова.

"По матчу "Рубин" - ЦСКА мы рассмотрим удаление Цакташа, он будет приглашен на заседание", - сказал Григорьянц.

Также глава комитета сообщил, что будет еще рассматриваться на заседании. "По матчу "Оренбург" - "Уфа" (1:1) - болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику. По матчу "Зенит" - "Краснодар" (1:0) - фанаты хозяев использовали пиротехнику и скандировали ненормативную лексику", - сообщил глава комитета.

Заседание КДК РФС пройдет 19 мая, начало - в 11:00 мск.

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