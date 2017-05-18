Федун не видит смысла в возвращении ФК "Спартак" старой эмблемы

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Возвращение московскому футбольному клубу "Спартак" старой эмблемы не имеет смысла. Об этом в интервью ТАСС заявил владелец футбольного клуба Леонид Федун.

В 1998 году после того, как ФК "Спартак" вышел из состава Московского физкультурно-спортивного общества (МФСО) "Спартак", на классическую эмблему клуба добавился футбольный мяч. МФСО "Спартак" неоднократно пыталось оспорить решение Роспатента о признании законным права ОАО "Футбольный клуб "Спартак-Москва" на товарный знак "Спартак". Во всех случаях в удовлетворении требований МФСО было отказано.

"Я не вижу в этом смысла (в возвращении старой эмблемы). В данный момент у нас есть определенный запатентованный бренд. Старый бренд тоже достоин быть эмблемой "Спартака", но вокруг него есть определенные сложности, финансовые ограничения. Болельщики уже привыкли к нынешней эмблеме, вместе с ней мы стали чемпионами", - сказал Федун.

"Спартак" досрочно выиграл чемпионат России сезона-2016/17. Красно-белые стали чемпионами в 10-й раз. Ранее это удавалось "Спартаку" в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах. Кроме того, на счету "Спартака" 12 побед в чемпионате СССР.