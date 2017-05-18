Арбитр Вилков рассудит "Локомотив" и "Зенит" в матче 30-го тура РФПЛ

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Нижегородский судья Алексей Вилков назначен на матч 30-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между московским "Локомотивом" и санкт- петербургским "Зенитом". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного клуба (РФС).
Матч тульского "Арсенала" и московского "Спартака" рассудит Александр Егоров (Саранск), столичного ЦСКА и махачкалинского "Анжи" - Кирилл Левников (Санкт-Петербург), пермского "Амкара" и казанского "Рубина" - Олег Соколов (Воронеж), "Оренбурга" и "Ростова" - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), "Уфы" и екатеринбургского "Урала" - Владимир Сельдяков (Балашиха), томской "Томи" и "Краснодара" - Евгений Турбин (Москва), самарских "Крыльев Советов" и грозненского "Терека" - Алексей Николаев (Москва).
Все матчи 30-го тура пройдут 21 мая.