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Арбитр Вилков рассудит "Локомотив" и "Зенит" в матче 30-го тура РФПЛ

Спорт
18 мая, 11:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Все матчи 30-го тура пройдут 21 мая

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Михаил Вилков (слева)

Михаил Вилков (слева)

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Нижегородский судья Алексей Вилков назначен на матч 30-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между московским "Локомотивом" и санкт- петербургским "Зенитом". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного клуба (РФС).

Матч тульского "Арсенала" и московского "Спартака" рассудит Александр Егоров (Саранск), столичного ЦСКА и махачкалинского "Анжи" - Кирилл Левников (Санкт-Петербург), пермского "Амкара" и казанского "Рубина" - Олег Соколов (Воронеж), "Оренбурга" и "Ростова" - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), "Уфы" и екатеринбургского "Урала" - Владимир Сельдяков (Балашиха), томской "Томи" и "Краснодара" - Евгений Турбин (Москва), самарских "Крыльев Советов" и грозненского "Терека" - Алексей Николаев (Москва).

Все матчи 30-го тура пройдут 21 мая.

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