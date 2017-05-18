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"Мечел" пересмотрит объемы финансирования молодежной и юниорской хоккейных команд

Спорт
18 мая, 11:28 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, мая. /ТАСС

В пресс-служб компании сообщили, что в составе этих команд тренируются всего 47 хоккеистов в возрасте от 16 до 20 лет

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© Артем Коротаев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Горнодобывающая и металлургическая компания "Мечел" рассматривает вопрос о пересмотре объемов и источников финансирования молодежной и юниорской команд хоккейного одноименного клуба в Челябинске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В составе этих команд тренируются всего 47 хоккеистов в возрасте от 16 до 20 лет. По сути, это профессиональные игроки. Затраты Челябинского металлургического комбината (ЧМК, входит в состав "Мечел") на содержание команд только в этом сезоне составили порядка 16 млн рублей, что сопоставимо с объемами финансирования целой детской спортивной школы", - пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что на данный момент в Челябинске работают пять детско-юношеских хоккейных школ, четыре из которых - муниципальные. "И лишь школа олимпийского резерва "Мечел" находится на содержании промышленного предприятия. Комбинат планирует и дальше развивать свою детско-юношескую хоккейную школу, в командах которой бесплатно тренируются более 300 детей в возрасте от 5 до 16 лет. ЧМК считает одним из приоритетных направлений своей социальной политики развитие именно массового детского спорта, доступного для любого юного челябинца", - добавили в пресс-службе.

Молодежная хоккейная команда "Мечел" успешно выступает в первенстве Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). В сезоне-2013/2014 команда завоевала бронзовые медали первенства МХЛ. Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва "Мечел" входит в число лучших на Урале и в Сибири. На сегодняшний день там занимаются более 330 юных хоккеистов в возрасте от 5 до 18 лет - это 11 детских команд и команда, выступающая в Юниорской хоккейной лиге.

Хоккейный клуб "Мечел" представляет Челябинский металлургический комбинат. Детский и юношеский спорт является одним из приоритетных направлений социальной политики ЧМК, направленной на развитие и воспитание молодого поколения. Предприятием создаются условия для спортивно-оздоровительной подготовки и физического воспитания юных спортсменов.

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