Матч чемпионата Швеции перенесен из-за попытки подкупа футболиста

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Матч 9-го тура чемпионата Швеции по футболу между "Гётеборгом" и АИКом перенесен на неопределенное время из-за попытки подкупа одного из участников встречи. Об этом сообщает пресс-служба Шведского футбольного союза.

Игра была запланирована на 18 мая (начало - 20:00 мск) в Гётеборге.

В заявлении отмечается, что неизвестный предложил игроку АИКа, имя которого не называется, крупную сумму денег. Взамен неизвестный требовал с футболиста путем завуалированных угроз сделать все, чтобы АИК проиграл.

Представитель Шведского футбольного союза Хакан Шестранд назвал это "попыткой государственного переворота". "Дело не в одном матче. Это серьезная атака и попытка государственного переворота в шведском футболе. Мы никогда не станем терпеть такого, сейчас важно, чтобы мы действовали решительно", - сказал Шестранд.

"Отправной точкой для всех матчей, которые мы проводим, является безопасность на спортивных аренах. Основываясь на информации, которая у нас есть, мы не можем гарантировать безопасность на игре между "Гётеборгом" и АИКом", - добавил он.

Полиция начала предварительное расследование по данному делу. "Гетеборг" занимает 11-е место в таблице чемпионата Швеции. В активе команды 10 очков в 8 матчах. АИК расположился на шестой позиции, набрав 14 очков в 8 встречах.