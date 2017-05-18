Олимпийский чемпион норвежец Свиндаль заработал около $6 млн на бирже

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2010 года в соревнованиях по горным лыжам норвежец Аксель Лунд Свиндаль заработал более 50 миллионов норвежских крон (около $6 млн) на фондовой бирже. Об этом сообщает норвежская газета Dagens Naeringsliv.
По информации издания, на фондовой бирже Осло 34-летний Свиндаль имеет акций на общую сумму 54,5 миллионов норвежских крон. Горнолыжник играет на бирже во время восстановления после травмы. Также сообщается, что он получил прибыль в размере около 50 миллионов в норвежском банке Bank Norwegian, где владеет солидным пакетом акций.
Норвежец хочет инвестировать полученные деньги в индустрию моды. Свиндаль является одним из основателей компании, которая создает одежду, сделанную на 100% из натуральных и биоразлагаемых материалов.
Свиндаль является олимпийски чемпионом, пятикратным чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка мира. Из-за травмы колена норвежец пропустил сезон-2014/15, вторую половину сезонов 2015/16 и 2016/17 гг.