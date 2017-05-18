Федун считает Слуцкого лучшим российским футбольным тренером

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Владелец московского "Спартака" Леонид Федун считает Леонида Слуцкого лучшим российским футбольным тренером из ныне действующих. Об этом Федун сказал в интервью ТАСС.

На вопрос, кого он считает лучшим российским тренером на данный момент, Федун ответил: "Наверное, это не очень понравится нашим болельщикам, но Леонид Слуцкий - это хороший тренер. У него есть все, чтобы попробовать себя в зарубежных чемпионатах. Он доказал это, работая много лет в России".

На вопрос, смог бы он пригласить Слуцкого когда-нибудь в "Спартак", Федун ответил: "А зачем? Есть вещи, которые лучше никогда не делать".

Слуцкий являлся главным тренером элистинского "Уралана" (с 2003 по 2004 годы), "Москвы" (2005 - 2007), самарских "Крыльев Советов" (2007 - 2009), ЦСКА (2009 - 2016). С ЦСКА Слуцкий трижды выиграл чемпионат России (2012/2013, 2013/2014, 2015/2016), дважды - Кубок России (2010/2011, 2012/2013), дважды - Суперкубок России (2013, 2014). Под руководством Слуцкого ЦСКА в сезоне-2009/10 дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов. С августа 2015 года по июль 2016-го Слуцкий возглавлял сборную России, которую вывел в финальную стадию чемпионата Европы, где команда не сумела выйти из группы.

Сейчас Слуцкий находится без работы. В британских СМИ на прошлой неделе появилась информация, что он может возглавить английский "Уотфорд".