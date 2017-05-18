Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Федун считает Слуцкого лучшим российским футбольным тренером

Спорт
18 мая, 12:03 UTC+3 МОСКВА Максим Алланазаров, Антон Рассказов

По словам владельца "Спартака", у тренера есть все, чтобы попробовать себя в зарубежных чемпионатах

Поделиться
Материал из 1 страницы
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Владелец московского "Спартака" Леонид Федун считает Леонида Слуцкого лучшим российским футбольным тренером из ныне действующих. Об этом Федун сказал в интервью ТАСС.

На вопрос, кого он считает лучшим российским тренером на данный момент, Федун ответил: "Наверное, это не очень понравится нашим болельщикам, но Леонид Слуцкий - это хороший тренер. У него есть все, чтобы попробовать себя в зарубежных чемпионатах. Он доказал это, работая много лет в России".

Интервью

Леонид Федун: "Спартак" для меня и любовь, и социальный проект

Перейти в раздел Интервью

На вопрос, смог бы он пригласить Слуцкого когда-нибудь в "Спартак", Федун ответил: "А зачем? Есть вещи, которые лучше никогда не делать".

Слуцкий являлся главным тренером элистинского "Уралана" (с 2003 по 2004 годы), "Москвы" (2005 - 2007), самарских "Крыльев Советов" (2007 - 2009), ЦСКА (2009 - 2016). С ЦСКА Слуцкий трижды выиграл чемпионат России (2012/2013, 2013/2014, 2015/2016), дважды - Кубок России (2010/2011, 2012/2013), дважды - Суперкубок России (2013, 2014). Под руководством Слуцкого ЦСКА в сезоне-2009/10 дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов. С августа 2015 года по июль 2016-го Слуцкий возглавлял сборную России, которую вывел в финальную стадию чемпионата Европы, где команда не сумела выйти из группы.

Сейчас Слуцкий находится без работы. В британских СМИ на прошлой неделе появилась информация, что он может возглавить английский "Уотфорд".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
8
Положительное заключение: на "Казань-Арене" протестировали систему паспорта болельщика
9
"Спартаку" вручили кубок за победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17
Футболисты "Спартака"
16
Два гола Глушакова помогли "Спартаку" разгромить "Терек" в матче чемпионата России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Адвокат Усманова заявил, что бизнесмен подвергается травле со стороны Навального
2
РЖД не получали от Украины уведомления о прекращении железнодорожного сообщения с РФ
3
В центральном офисе группы компаний ПИК идут обыски
4
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
5
СМИ: в Турции перевернулся микроавтобус с российскими туристами
6
СМИ: богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандалов вокруг администрации Трампа
7
СМИ: Китай впервые в истории добыл со дна Южно-Китайского моря "горючий лед"
Темы дня
Загрузка...
Реклама