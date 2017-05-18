Бертомеу: организаторы "Финала четырех" Евролиги уделили особое внимание безопасности

СТАМБУЛ /Турция/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Вопросам безопасности на "Финале четырех" баскетбольной Евролиги, матчи которого пройдут с 19 по 21 мая в турецком Стамбуле, уделено особое внимание. Об этом ТАСС заявил президент Евролиги Жорди Бертомеу.

"Я доволен организацией "Финала четырех". Здесь, в Турции, все сделано на высшем уровне. Что касается вопросов безопасности, то им уделено особое внимание", - сказал Бертомеу.

Он также отметил, что в июне приедет в Россию. "Это деловая поездка, связанная с заявкой Москвы на проведение "Финала четырех" 2019 года", - сказал Бертомеу. На проведение "Финала четырех" Евролиги-2019 претендует "ВТБ- Арена", которая строится в Петровском парке столицы России.

Матчи решающей стадии Евролиги сезона-2016/17 состоятся на стамбульской арене "Синан Эрдем Доум". В пятницу ЦСКА в полуфинале встретится с греческим "Олимпиакосом" (начало - 18:30 мск), а турецкий "Фенербахче" - с испанским "Реалом" (21:30).

"Финал четырех" Евролиги пройдет в Стамбуле в третий раз. Впервые это случилось в 1992 году, а затем в 2012-м - тогда он завершился победой "Олимпиакоса" над ЦСКА в финале (62:61).

ЦСКА является действующим победителем Евролиги. Год назад в Берлине российская команда в финальном матче одолела "Фенербахче" (101:96). ЦСКА выигрывал Евролигу трижды (2006, 2008, 2016), а еще четыре раза побеждал в Кубке европейских чемпионов, который предшествовал Евролиге (1961, 1963, 1968, 1971).