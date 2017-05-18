Участниц международных соревнований по керлингу на Таймыре встретили этническими танцами

КРАСНОЯРСК, 18 мая. /ТАСС/. Участниц международного турнира по керлингу CCT Arctic Cup, который пройдет с 19 по 21 мая в Дудинке (Таймыр, Красноярский край), встретили самобытными этническими танцами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Таймырского района.

"На ступенях въездного знака "Дудинка" живым коридором встречали спортсменов артисты ансамбля "Хэйро". Они предложили керлингисткам пересечь импровизированную границу 69-й параллели, перепрыгнув через маут. Затем, согласно северным традициям, для того, чтобы над тундрой развеялся слух о приезде спортсменок, каждая из них постучала в бубен и завязала на удачу на рогах оленя цветную ленту. В завершении встречи участники турнира вместе с артистами ансамбля "Хэйро" исполнили круговой танец, олицетворяющий дружбу и солнце", - рассказала администрация Таймыра.

Спортсменки прилетели в четверг утром, двумя московскими авиарейсами. Самолет из Красноярска со сборной региона прибудет на Таймыр вечером.

Участие в турнире примут две сильнейшие женские сборные команды России, сборная Красноярского края, а также команды из США, Швеции, Швейцарии, Финляндии, Канады. Турнир организован Федерацией керлинга России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и компании "Норильский никель".