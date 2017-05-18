Участниц международных соревнований по керлингу на Таймыре встретили этническими танцами

Иммунитет против иммунитета: за что вручают премию Крафорда в 2017 годуНаука 18 мая, 12:30
Генконсульство США в Екатеринбурге передало для супруги Трампа розу из бисера от мастерицыНовости Урала 18 мая, 12:26
Смодиш: БК ЦСКА сможет пройти в финал Евролиги, но фаворитом является "Фенербахче"Спорт 18 мая, 12:24
Школа для ластоногих: как из тюленей готовят спецназовцев и исследователейАрктика сегодня 18 мая, 12:14
Выставка Тициана, Тинторетто и Веронезе откроется в ГМИИ им. Пушкина 9 июняКультура 18 мая, 12:13
Усманов записал видео, в котором опровергает заявления Навального в свой адресПроисшествия 18 мая, 12:08
Бертомеу: организаторы "Финала четырех" Евролиги уделили особое внимание безопасностиСпорт 18 мая, 12:08
Федун считает Слуцкого лучшим российским футбольным тренеромСпорт 18 мая, 12:03
РЖД не получали от Украины уведомления о прекращении железнодорожного сообщения с РФЭкономика и бизнес 18 мая, 11:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 18 мая. /ТАСС/. Участниц международного турнира по керлингу CCT Arctic Cup, который пройдет с 19 по 21 мая в Дудинке (Таймыр, Красноярский край), встретили самобытными этническими танцами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Таймырского района.
"На ступенях въездного знака "Дудинка" живым коридором встречали спортсменов артисты ансамбля "Хэйро". Они предложили керлингисткам пересечь импровизированную границу 69-й параллели, перепрыгнув через маут. Затем, согласно северным традициям, для того, чтобы над тундрой развеялся слух о приезде спортсменок, каждая из них постучала в бубен и завязала на удачу на рогах оленя цветную ленту. В завершении встречи участники турнира вместе с артистами ансамбля "Хэйро" исполнили круговой танец, олицетворяющий дружбу и солнце", - рассказала администрация Таймыра.
Спортсменки прилетели в четверг утром, двумя московскими авиарейсами. Самолет из Красноярска со сборной региона прибудет на Таймыр вечером.
Участие в турнире примут две сильнейшие женские сборные команды России, сборная Красноярского края, а также команды из США, Швеции, Швейцарии, Финляндии, Канады. Турнир организован Федерацией керлинга России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и компании "Норильский никель".