Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Смодиш: БК ЦСКА сможет пройти в финал Евролиги, но фаворитом является "Фенербахче"

Спорт
18 мая, 12:24 UTC+3 СТАМБУЛ корр. ТАСС, Андрей Карташов

По словам бывшего форварда армейского клуба, у "Фенербахче" сейчас лучшая защита

Поделиться
Материал из 1 страницы
Баскетболисты ЦСКА

Баскетболисты ЦСКА

© Антон Новодережкин/ТАСС, архив

СТАМБУЛ /Турция/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский ЦСКА имеет хорошие шансы на победу над греческим "Олимпиакосом" в полуфинале баскетбольной Евролиги, однако фаворитом "Финала четырех" является турецкий "Фенербахче". Такое мнение ТАСС высказал бывший форвард ЦСКА Матьяж Смодиш.

Смотрите также
Жорди Бертомеу

Бертомеу: организаторы "Финала четырех" Евролиги уделили особое внимание безопасности

"Я провел в ЦСКА отличные годы и, конечно, буду болеть за эту команду. Думаю, у ЦСКА неплохие шансы пройти в финал, нужно, наконец, снять проклятие "Олимпиакоса" в "Финалах четырех". Но фаворитом турнира все же является "Фенербахче", они играют дома и голодны до побед", - сказал Смодиш, выступавший за ЦСКА с 2005 по 2011 год и дважды выигравший с командой Евролигу (2006, 2008).

"Кроме того, есть тенденция, что Евролигу выигрывают команды с лучшей защитой. А сейчас у "Фенербахче" она лучшая", - добавил словенец.

Матчи решающей стадии Евролиги сезона-2016/17 пройдут на арене "Синан Эрдем Доум". В пятницу ЦСКА в полуфинале встретится с греческим "Олимпиакосом" (начало - 18:30 мск), а турецкий "Фенербахче" - с испанским "Реалом" (21:30). Финал турнира состоится в воскресенье.

"Финал четырех" Евролиги пройдет в Стамбуле в третий раз. Впервые это случилось в 1992 году, а затем в 2012-м - тогда он завершился победой "Олимпиакоса" над ЦСКА в финале (62:61).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
8
Положительное заключение: на "Казань-Арене" протестировали систему паспорта болельщика
9
"Спартаку" вручили кубок за победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17
Футболисты "Спартака"
16
Два гола Глушакова помогли "Спартаку" разгромить "Терек" в матче чемпионата России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Адвокат Усманова заявил, что бизнесмен подвергается травле со стороны Навального
2
РЖД не получали от Украины уведомления о прекращении железнодорожного сообщения с РФ
3
В центральном офисе группы компаний ПИК идут обыски
4
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
5
СМИ: в Турции перевернулся микроавтобус с российскими туристами
6
СМИ: богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандалов вокруг администрации Трампа
7
СМИ: Китай впервые в истории добыл со дна Южно-Китайского моря "горючий лед"
Темы дня
Загрузка...
Реклама