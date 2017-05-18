Смодиш: БК ЦСКА сможет пройти в финал Евролиги, но фаворитом является "Фенербахче"

СТАМБУЛ /Турция/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский ЦСКА имеет хорошие шансы на победу над греческим "Олимпиакосом" в полуфинале баскетбольной Евролиги, однако фаворитом "Финала четырех" является турецкий "Фенербахче". Такое мнение ТАСС высказал бывший форвард ЦСКА Матьяж Смодиш.

"Я провел в ЦСКА отличные годы и, конечно, буду болеть за эту команду. Думаю, у ЦСКА неплохие шансы пройти в финал, нужно, наконец, снять проклятие "Олимпиакоса" в "Финалах четырех". Но фаворитом турнира все же является "Фенербахче", они играют дома и голодны до побед", - сказал Смодиш, выступавший за ЦСКА с 2005 по 2011 год и дважды выигравший с командой Евролигу (2006, 2008).

"Кроме того, есть тенденция, что Евролигу выигрывают команды с лучшей защитой. А сейчас у "Фенербахче" она лучшая", - добавил словенец.

Матчи решающей стадии Евролиги сезона-2016/17 пройдут на арене "Синан Эрдем Доум". В пятницу ЦСКА в полуфинале встретится с греческим "Олимпиакосом" (начало - 18:30 мск), а турецкий "Фенербахче" - с испанским "Реалом" (21:30). Финал турнира состоится в воскресенье.

"Финал четырех" Евролиги пройдет в Стамбуле в третий раз. Впервые это случилось в 1992 году, а затем в 2012-м - тогда он завершился победой "Олимпиакоса" над ЦСКА в финале (62:61).