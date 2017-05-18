Итудис заявил, что Теодосич не готов на 100% к "Финалу четырех" Евролиги

СТАМБУЛ /Турция/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев, Андрей Карташов/. Сербский защитник ЦСКА Милош Теодосич находится не в оптимальном состоянии перед "Финалом четырех" баскетбольной Евролиги, но приложит максимум усилий, чтобы помочь команде выиграть турнир. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

30-летний Теодосич, являющийся одним из ключевых игроков ЦСКА, пропустил несколько матчей из-за травмы и вернулся к тренировкам совсем недавно.

"Милош не играл в плей-офф Единой лиги ВТБ, но теперь он вновь приступил к тренировкам. Пусть он не готов на 100 процентов, но у него есть огромное желание, стремление помочь команде", - сказал Итудис.

ЦСКА в полуфинале Евролиги сыграет с греческим "Олимпиакосом". Матч пройдет в пятницу в Стамбуле на арене "Синан Эрдем Доум", встреча начнется в 18:30 мск. В другой полуфинальной паре сыграют турецкий "Фенербахче" и испанский "Реал". Финал турнира состоится в воскресенье.

"У нашей команды были взлеты и падения по ходу сезона, но мы смогли вновь попасть в "Финал четырех". Это огромный успех менеджмента клуба. Мы сделаем все, чтобы сохранить трофей, который выиграли в прошлом году, у себя", - отметил Итудис.

Благодаря новому формату Евролиги все участники "Финала четырех" ранее встречались друг с другом в регулярном чемпионате турнира. Так, ЦСКА дважды победил "Олимпиакос" (90:86, 81:75). "Новый формат Евролиги стал очень интересным, нам понравилось, к тому же, все клубы играют со всеми сильнейшими, это хорошо для европейского баскетбола. Но "Финал четырех" - это другая история, тут все зависит от одной игры, победить может каждый", - сказал греческий специалист.

ЦСКА является действующим победителем Евролиги. Год назад в Берлине российская команда в финальном матче победила "Фенербахче" (101:96). "Несмотря на прошлые успехи, нужно жить настоящим. О том, что случилось в прошлом году, мы сейчас не вспоминаем", - сказал Итудис.

ЦСКА титулованнее "Олимпиакоса"

"Финал четырех" Евролиги пройдет в Стамбуле в третий раз. Впервые это случилось в 1992 году, а затем в 2012-м - тогда ЦСКА дошел до финала, где уступил "Олимпиакосу" (61:62).

ЦСКА выигрывал Евролигу трижды (2006, 2008, 2016), а еще четыре раза побеждал в Кубке европейских чемпионов, который предшествовал Евролиге (1961, 1963, 1968, 1971). В "Финале четырех" московский клуб выступит в 15-й раз, причем с 2003 году он пропустил лишь один решающий этап Евролиги. "Олимпиакос" побеждал в Евролиге в 1997, 2012 и 2013 годах, в "Финале четырех" он сыграет 10-й раз.