Де Коло: особую опасность в составе "Олимпиакоса" для БК ЦСКА представляет Спанулис

СТАМБУЛ /Турция/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев, Андрей Карташов/. Защитник греческого "Олимпиакоса" Вассилис Спанулис представляет особую опасность для баскетболистов российского ЦСКА, поскольку отлично играет в решающих моментах. Такое мнение на пресс- конференции высказал французский защитник московской команды Нандо де Коло.

ЦСКА сыграет с греческим "Олимпиакосом" в полуфинале Евролиги. Матч пройдет в пятницу в Стамбуле на арене "Синан Эрдем Доум", встреча начнется в 18:30 мск. В другой полуфинальной паре сразятся турецкий "Фенербахче" и испанский "Реал". Финал турнира состоится в воскресенье.

34-летний Спанулис является одним из лидеров "Олимпиакоса". "Говорите, Спанулис - это "спящий гигант"? Безусловно, он - особенный игрок, ведь в решающие моменты выдает прекрасные броски, даже если до этого и не был заметен на площадке. Это великий игрок, лидер "Олимпиакоса", остановить его один в один сложно, так что это командная задача", - сказал де Коло.

ЦСКА уступил "Олимпиакосу" в финале Евролиги 2012 года, а также проигрывал греческой команде в полуфиналах турнира 2013 и 2015 годов. "Олимпиакос" - это интересный соперник. В "Финалах четырех" у ЦСКА не очень хорошая статистика в матчах с ними, мы попробуем это изменить", - отметил де Коло.

"Мы заслужили участие в "Финале четырех" Евролиги как никогда", - подчеркнул французский игрок.

Спанулис, в свою очередь, отметил, что у него очень хорошие воспоминания от Стамбула, поскольку именно здесь "Олимпиакос" победил ЦСКА в 2012 году.