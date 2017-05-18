Ватутин: состав участников "Финала четырех" Евролиги оказался предсказуемым

СТАМБУЛ /Турция/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. "Финала четырех" баскетбольной Евролиги сезона-2016/17 не преподнес сюрпризов в плане состава участников. Такое мнение в беседе с журналистами высказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.

Матчи решающей стадии Евролиги состоятся на стамбульской арене "Синан Эрдем Доум". В пятницу ЦСКА в полуфинале встретится с греческим "Олимпиакосом" (начало - 18:30 мск), а турецкий "Фенербахче" - с испанским "Реалом" (21:30).

"После победы в Берлине с ЦСКА упал груз ответственности. Команда выглядит уверенной в себе и боеспособной. Сюрпризов в этом "Финале четырех" нет. Если бы меня перед началом сезона спросили, кто выйдет в "Финал четырех", я бы назвал именно эти клубы", - сказал Ватутин.

Главный тренер "Олимпиакоса" Яннис Сферопулос, в свою очередь, отметил, что все команды, которые сыграют в "Финале четырех", примерно равны по силам. "Думаю, всем командам придется сложно, потому что соперники равные. Как и их шансы на итоговую победу", - сказал он на пресс- конференции.

"Финал четырех" Евролиги пройдет в Стамбуле в третий раз.