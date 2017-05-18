Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ватутин: состав участников "Финала четырех" Евролиги оказался предсказуемым

Спорт
18 мая, 13:23 UTC+3 СТАМБУЛ корр. ТАСС, Андрей Карташов

Главный тренер "Олимпиакоса" Яннис Сферопулос, в свою очередь, отметил, что все команды, которые сыграют в "Финале четырех", примерно равны по силам

Поделиться
Материал из 1 страницы
Андрей Ватутин

Андрей Ватутин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

СТАМБУЛ /Турция/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. "Финала четырех" баскетбольной Евролиги сезона-2016/17 не преподнес сюрпризов в плане состава участников. Такое мнение в беседе с журналистами высказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.

Матчи решающей стадии Евролиги состоятся на стамбульской арене "Синан Эрдем Доум". В пятницу ЦСКА в полуфинале встретится с греческим "Олимпиакосом" (начало - 18:30 мск), а турецкий "Фенербахче" - с испанским "Реалом" (21:30).

"После победы в Берлине с ЦСКА упал груз ответственности. Команда выглядит уверенной в себе и боеспособной. Сюрпризов в этом "Финале четырех" нет. Если бы меня перед началом сезона спросили, кто выйдет в "Финал четырех", я бы назвал именно эти клубы", - сказал Ватутин.

Главный тренер "Олимпиакоса" Яннис Сферопулос, в свою очередь, отметил, что все команды, которые сыграют в "Финале четырех", примерно равны по силам. "Думаю, всем командам придется сложно, потому что соперники равные. Как и их шансы на итоговую победу", - сказал он на пресс- конференции.

"Финал четырех" Евролиги пройдет в Стамбуле в третий раз.

Смотрите также

Де Коло: особую опасность в составе "Олимпиакоса" для БК ЦСКА представляет Спанулис

Итудис заявил, что Теодосич не готов на 100% к "Финалу четырех" Евролиги

Смодиш: БК ЦСКА сможет пройти в финал Евролиги, но фаворитом является "Фенербахче"

Бертомеу: организаторы "Финала четырех" Евролиги уделили особое внимание безопасности

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
8
Положительное заключение: на "Казань-Арене" протестировали систему паспорта болельщика
9
"Спартаку" вручили кубок за победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17
Футболисты "Спартака"
16
Два гола Глушакова помогли "Спартаку" разгромить "Терек" в матче чемпионата России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Светлана Алексиевич опровергла слухи о своей смерти
2
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
3
В центральном офисе группы компаний ПИК идут обыски
4
Росприроднадзор возбудил административное дело в отношении МНПЗ
5
Польская компания требует от ЕК оштрафовать "Газпром"
6
"Южуралзолото" закроет рудник в Забайкалье, где бастуют горняки
7
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
Темы дня
Загрузка...
Реклама