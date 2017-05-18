DM: оргкомитет Уимблдона не выдаст Шараповой приглашения в основную сетку турнира

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DM: оргкомитет Уимблдона не выдаст Шараповой приглашения в основную сетку турнираСпорт 18 мая, 13:49
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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Оргкомитет Уимблдона - третьего в сезоне турнира Большого шлема - не планирует предоставлять российской теннисистке Марии Шараповой специальное приглашение (wild card) для участия в основной сетке. Об этом сообщает Daily Mail.
Против предоставления приглашения 30-летней россиянке выступает глава комитета по wild card Тим Хенмэн.
В понедельник Шарапова победила американку Кристину Макхейл в первом круге теннисного турнира в Риме. Благодаря этому она войдет в топ-200 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), что дает место в квалификации Уимблдонского турнира.
В конце апреля россиянка впервые вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации, дойдя до полуфинала на турнире в Штутгарте. На прошлой неделе 30-летняя россиянка провела один матч, одержав победу над хорваткой Мирьяной Лучич-Барони в первом раунде турнира в Мадриде, что позволило ей подняться на 258-е место в рейтинге WTA. Данная позиция не позволяет Шараповой попасть в основную сетку турнира по рейтингу, однако организаторы Уимблдона 20 июня могут принять решение о выдаче россиянке "уайлд-кард".
Ранее оргкомитет Открытого чемпионата Франции отказал Шараповой в предоставлении wild card в основную сетку и квалификацию.