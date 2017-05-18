Баскетболист ЦСКА Кулагин не сыграет в полуфинале Евролиги с "Олимпиакосом"

СТАМБУЛ /Турция/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Защитник российского ЦСКА Дмитрий Кулагин из-за травмы пропустит полуфинальный матч баскетбольной Евролиги с греческим "Олимпиакосом". Об этом журналистам заявил президент ЦСКА Андрей Ватутин.

Кулагин подвернул ногу 10 мая в матче Единой лиги ВТБ с "Астаной". Матчи решающей стадии Евролиги состоятся на стамбульской арене "Синан Эрдем Доум". В пятницу ЦСКА в полуфинале встретится с "Олимпиакосом" (начало - 18:30 мск), а турецкий "Фенербахче" - с испанским "Реалом" (21:30).

"Уже точно известно, что Дмитрий Кулагин не сыграет в полуфинале. И тревожит, что (Милош) Теодосич не до конца восстановился", - сказал Ватутин.

30-летний Теодосич, являющийся одним из ключевых игроков ЦСКА, пропустил несколько матчей из-за травмы и вернулся к тренировкам совсем недавно. Как заявил на пресс- конференции, посвященной старту "Финала четырех" Евролиги, главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис, готовность Теодосича не оптимальна.

"От Теодосича трудно ожидать героических подвигов после пропуска трех недель тренировок. Но надо понимать, что это будет не Теодосич против "Олимпиакоса", а ЦСКА против "Олимпиакоса", - отметил Ватутин. "У меня в греческом клубе много друзей, но завтра на два часа о дружбе можно забыть", - добавил президент ЦСКА.

ЦСКА провел два матча против "Олимпиакоса" в регулярном чемпионате Евролиги, оба раза победив (90:86, 81:75).