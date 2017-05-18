FA со следующего сезона может начать дисквалифицировать футболистов за симуляции

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Футбольная ассоциация Англии (FA) со следующего сезона может начать дисквалифицировать игроков премьер-лиги за симуляциие. Об этом сообщает британская газета The Sun.
В четверг в Лондоне на стадионе "Уэмбли" пройдет собрание руководителей FA, на котором будет рассматриваться предложение о внесении наказания в виде дисквалификаций за симуляции. Ожидается, что каждый понедельник после окончания тура будет собираться экспертная комиссия из трех человек, которая с помощью видеоповторов будет просматривать спорные эпизоды из матчей и выносить свое решение.
Система наказания симулянтов с начала текущего сезона действует в чемпионате Шотландии. Игрок команды "Хартс" из Эдинбурга Джейми Уолкер стал первым футболистом, дисквалифицированным согласно этому нововведению. Он был отстранен на два матча после того, как был признан виновным в симуляции в матче против "Селтика", которая помогла его команде заработать пенальти.