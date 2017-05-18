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Карполь готов установить рекорд продолжительности тренерской карьеры

Спорт
18 мая, 14:20 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, мая. /ТАСС

В этом году тренеру женского волейбольного клуба "Уралочка" исполнилось 79 лет

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Николай Карполь

Николай Карполь

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), главный тренер женского клуба "Уралочка" Николай Карполь готов установить рекорд продолжительности карьеры в должности тренера. Для этого ему необходимо проработать в команде еще три года, сообщил ТАСС сам Карполь.

"Скажу вам откровенно, если мне хватит здоровья, то я еще проработаю три года. Один канадский тренер проработал с 1900 по 1950 год в НХЛ, в спортивных играх, это рекорд Гиннеса. У меня в этом году закончился 48-й год, неужели я еще три года не продержусь?", - сказал Карполь, которому в этом году исполнилось 79 лет.

Знаменитый тренер планирует установить рекорд, работая в "Уралочке", хотя, по его словам, сейчас финансовая ситуация в клубе в сравнении с другими волейбольными командами не самая благоприятная. Одним из примеров может служить уход из "Уралочки" в 2016 году Ирины Заряжко. Как отмечает тренер, в казанском "Динамо" ей предложили зарплату "втрое больше, чем можем предложить мы".

Карполь является самым успешным и титулованным тренером в истории советского и российского волейбола. Он возглавлял сборные СССР (1978-1982, 1987-1991), Объединенную команду СНГ (1992), России (1993-2004). С этими командами он дважды становился олимпийским чемпионом (1980, 1988), три раза - серебряным призером Игр (1992, 2000, 2004), чемпионом мира (1990), семикратным чемпионом Европы. Под руководством Карполя "Уралочка" 11 раз становилась чемпионом СССР и 14 раз чемпионом России. FIVB дважды признавала Николая Карполя лучшим тренером мира.

Волейбольная команда "Уралочка" создана в 1966 году. Николай Карполь тренирует команду с 1969 года. Под руководством Карполя "Уралочка" 11 раз становилась чемпионом СССР и 14 раз чемпионом России.

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