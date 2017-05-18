Работа Федерации современного пятиборья России за 2016 год признана удовлетворительной

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МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Успехи Федерации современного пятиборья России (ФСПР) в 2016 году очевидны, работа организации признана удовлетворительной. Такое решение было принято на заседании попечительского совета ФСПР.
Россиянин Александр Лесун стал обладателем золотой медали на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
"Современное пятиборье развивается в стране хорошими темпами. В 2016 году наши спортсмены завоевали более 100 призовых мест на международных соревнованиях, но главным успехом стало золото Лесуна на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Работу федерации прошу признать как удовлетворительную", - заявил глава федерации Вячеслав Аминов.