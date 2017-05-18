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Ставрополье выделит 186 млн рублей на обустройство территорий вокруг спортплощадок к ЧМ

Спорт
18 мая, 14:35 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 18, мая. /ТАСС

Всего на ремонт и содержание автодорог регионального значения в крае в 2017 году выделено порядка 3 миллиардов рублей

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ПЯТИГОРСК, 18 мая. /ТАСС/. Бюджет выделит 186 миллионов рублей дополнительно на обустройство прилегающих территорий и ремонт подъездных дорог при строительстве спортивных тренировочных площадок для подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в городах - курортах Кавминвод. Об этом заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"В рамках проекта 186 миллионов рублей дополнительно будет выделено на обустройство прилегающих территорий и ремонт подъездных дорог. Эти средства должны воплотиться в конкретные объекты", - приводит слова Владимирова пресс- служб губернатора.

Отмечено, что всего на ремонт и содержание автодорог регионального значения в крае в 2017 году выделено порядка 3 миллиардов рублей, планируется отремонтировать 260 км. На благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях края региону выделена федеральная субсидия в сумме более 600 млн рублей.

Как ранее сообщалось, на условиях софинансирования федеральный бюджет выделяет региону средства для строительства тренировочных баз, около 20% затрат должен будет оплатить краевой бюджет. Площадки чемпионата будут включать в себя игровое поле с натуральным травяным покрытием, раздевалки, зал для пресс-конференций, трибуны вместимостью не менее 500 мест. В Ставропольском крае построят 5 площадок к ЧМ-2018 - в Кисловодске, Ессентуках, Лермонтове и Железноводске.

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