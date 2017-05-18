Заместитель министра спорта Косилов вошел в состав попечительского совета ФСПР

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МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. В состав попечительского совета Федерации современного пятиборья России (ФСПР) включен заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов. Такое решение было принято на заседании совета.
Также в состав попечительского совета вошли генеральный директор "Россетей" Олег Бударгин и руководитель департамента по взаимодействию с лигами и федерациями телеканала "Матч ТВ" Герман Чистяков. Было удовлетворено ходатайство о выходе из состава совета главного продюсера телеканала "Россия-1" Игоря Шестакова и председателя совета директоров группы компаний "Основа" Александра Ручьева.
Заседание попечительского совета ФСПР прошло в четверг в Москве.